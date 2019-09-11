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Офицера военно-морского флота похоронили в Липецке
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Капитан медицинской службы Роман Леухин служил на Северном флоте.
На кладбище поселка Трактростроителей с воинскими почестями похоронили капитана медицинской службы Романа Леухина. Он служил на Северном флоте в составе отряда гидронавтов Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) ВМФ РФ.
Об обстоятельствах гибели Романа Леухина заместитель командира части, в которой он служил, рассказать отказался. В пресс-службе министерства обороны Россиина вопрос корреспондента GOROD48: находился ли Роман Леухин в составе экипажа глубоководного аппарата, в котором 1 июля случилась авария, приведшая к гибели 14 моряков, также не ответили.
Известно, что Роману Леухину было 36 лет, он закончил липецкий лицей №44. Один из одноклассников Романа рассказал о погибшем следующее: «Леухин был открытым, компанейским парнем, успевал по всем предметам. После лицея поступил в Рязанский мединститут. О том, что его смерть связана с трагедией в Баренцевом море, я узнал от общих друзей в соцсетях».
В списке 14 офицеров-подводников, погибших во время аварии 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-Морского Флота России, Романа Леухина нет.
фото соцсети
Об обстоятельствах гибели Романа Леухина заместитель командира части, в которой он служил, рассказать отказался. В пресс-службе министерства обороны Россиина вопрос корреспондента GOROD48: находился ли Роман Леухин в составе экипажа глубоководного аппарата, в котором 1 июля случилась авария, приведшая к гибели 14 моряков, также не ответили.
Известно, что Роману Леухину было 36 лет, он закончил липецкий лицей №44. Один из одноклассников Романа рассказал о погибшем следующее: «Леухин был открытым, компанейским парнем, успевал по всем предметам. После лицея поступил в Рязанский мединститут. О том, что его смерть связана с трагедией в Баренцевом море, я узнал от общих друзей в соцсетях».
В списке 14 офицеров-подводников, погибших во время аварии 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-Морского Флота России, Романа Леухина нет.
фото соцсети
12 2914
Комментарии (12)
Гость
37 минут назад
Очень обидно. Когда из жизни уходят молодые здоровые парни.ответить
GA-B379SMQL
42 минуты назад
Интересно, люди, которые сюда постоянно пишут, можно их вообще-то как-то вычеслить, найди где они живут?ответить
999
46 минут назад
Снова что то взорвалось ,но пупин засекретил даже сортиры в в/чответить
там
57 минут назад
даже из медучреждений, куда люди доставлялись, изъяли всю документацию. все в лучших традициях. не принято хвастаться, когда о.б.о.с.р.а.л.с.я. как в апреле-мае 1986 года, когда уже пол-Европы голосило, что зашкаливает радиационный фон, а у нас парады! потому что отношение такое к людям: нарожают ещеответить
МИРОТВОРЕЦ
59 минут назад
вечная память парню....... рано ушелответить
-
сегодня, 15:11
Викторм, среди 14 погибших - не было фамилии Леухина.ответить
Эля
сегодня, 15:06
Молодой жалко.ответить
ВСЕ
сегодня, 15:00
У нас в секретах для русского народа.Царство небесное.Земля пухом.ответить
Викторм
сегодня, 14:59
Я не понял, почему отвечать отказались? Фамилии же были в свободном доступе...ответить
Перри Мейсон
сегодня, 14:58
Вечная память...ответить
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