17-летний подросток искалечил сверстника и получил два с половиной года колонии

Собранные Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему студенту колледжа, виновному в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 29 июня 2018 года на берегу пруда в деревне Вишенки Лев-Толстовского района компания подвыпивших молодых людей, спровоцировала конфликт и драку с группой подростков. 17-летний парень, не участвовавший в конфликте, бросился бежать за помощью. Однако его догнал подсудимый и ударом ноги в спину повалил на землю. После чего несколькими ударами сломал парню бедро. Подросток был госпитализирован. В результате полученной травмы он утратил трудоспособность и до сих пор проходит лечение и реабилитацию.



Вину в совершении притупления подросток признал еще на стадии предварительного следствия. Вместе с тем его вина подтверждена собранной доказательственной базой, в основе которой показания свидетелей и очевидцев, результаты следственных действий, в том числе допросов и очных ставок, судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор.



Виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательном сроком 3 года.

