Происшествия

46 минут назад

17-летний подросток искалечил сверстника и получил два с половиной года колонии

11 745
#драка
17-летний подросток искалечил сверстника и получил два с половиной года колонии
Собранные Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему студенту колледжа, виновному в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 29 июня 2018 года на берегу пруда в деревне Вишенки Лев-Толстовского района компания подвыпивших молодых людей, спровоцировала конфликт и драку с группой подростков. 17-летний парень, не участвовавший в конфликте, бросился бежать за помощью. Однако его догнал подсудимый и ударом ноги в спину повалил на землю. После чего несколькими ударами сломал парню бедро. Подросток был госпитализирован. В результате полученной травмы он утратил трудоспособность и до сих пор проходит лечение и реабилитацию.  

Вину в совершении притупления подросток признал еще на стадии предварительного следствия. Вместе с тем его вина подтверждена собранной доказательственной базой, в основе которой показания свидетелей и очевидцев, результаты следственных действий, в том числе допросов и очных ставок, судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательном сроком 3 года.
11 745
#драка

Комментарии (11)

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1 минуту назад
Он кого нибудь завалит благодаря гуманному судье
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---

6 минут назад
лишил человека жизни....
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Перри Мейсон

8 минут назад
"Вину в совершении притупления " Вот за что надо срок давать...
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Перри Мейсон

23 минуты назад
Онижедети...
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НЕ ПАТРИОТ

26 минут назад
ну чего вы пишите?!, - Если бы пустой пластиковый стаканчик бросил в полицая или дотронулся до его космонавтского шлема, причинив тем самым полицаю нестерпимую боль, - огрёб бы по полной!
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\\\

28 минут назад
такое ощущение по данным криминальных сводок что в чаплыгинскои уезде одни уе...и живут
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НЕ ПАТРИОТ

28 минут назад
То, что я действительно думаю по этому поводу выразить не могу, т.к. это будет удалено с сайта(
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В Рашке

29 минут назад
Самая гуманная судебная система, потому и "порядок" такой
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ну чего вы пишите?!

32 минуты назад
Получил 2,5года колонии? оказывается нет, не получил, а всего лишь условно. т.е. по факту остался на свободе.
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Как-то так

32 минуты назад
Условно???? Бил сознательно и целенаправленно, а наказание условно....вот потому и бесчинствует молодеж, после срока опять пойдет в рукопашную...
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