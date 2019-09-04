В Липецке соревновались лучшие экскаваторщики Группы НЛМК

На НЛМК подвели итоги корпоративного конкурса профессионального мастерства среди машинистов экскаватора.

В финале за звание лучшего по профессии состязались 12 специалистов, которые представляли Липецкую площадку ПАО НЛМК, предприятия Стагдок и Доломит. Право участия на корпоративном состязании экскаваторщики получили после побед в конкурсах профессионального мастерства внутри своих предприятий.



В результате напряженной борьбы быстрее и качественнее задания всех этапов конкурса выполнили новолипчане, которые заняли весь пьедестал почета. Высшие награды получили Алексей Горшков (конвертерный цех №2), Дмитрий Швырев (цех по переработке металлургических шлаков) и Евгений Грачев (агломерационный цех).









