НЛМК Live

31 минуту назад

В Липецке соревновались лучшие экскаваторщики Группы НЛМК

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#Конкурс
В Липецке соревновались лучшие экскаваторщики Группы НЛМК

На НЛМК подвели итоги корпоративного конкурса профессионального мастерства среди машинистов экскаватора.

В финале за звание лучшего по профессии состязались 12 специалистов, которые представляли Липецкую площадку ПАО НЛМК, предприятия Стагдок и Доломит. Право участия на корпоративном состязании экскаваторщики получили после побед в конкурсах профессионального мастерства внутри своих предприятий.

В результате напряженной борьбы быстрее и качественнее задания всех этапов конкурса выполнили новолипчане, которые заняли весь пьедестал почета. Высшие награды получили Алексей Горшков (конвертерный цех №2), Дмитрий Швырев (цех по переработке металлургических шлаков) и Евгений Грачев (агломерационный цех).




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#Конкурс

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