«Елец» поздравил земляков с Днем города победой, хотя один из игроков попросил замену… на 1-й минуте

Впрочем, подарок оценили единицы.

Елецкие футболисты одержали домашнюю победу в первенстве СФФ «Центр» над «Спартаком» из Россоши – 2:0.

Эту победу спортсмены посвятили своему городу и своим землякам, ведь на выходных Елец праздновал День города. Правда, жест оценили далеко не все жители, из стотысячного населения на матче стремительно теряющей популярность команды, согласно официальному протоколу, собрались всего 250 зрителей.

Игра началась с того, что футболист хозяев Кирилл Чечурин попросил замену уже на 1-й минуте и вместо него вышел Иван Головкин. Как стало известно GOROD48, игроку стало плохо, у него закружилась голова – возможно, свою роль сыграла жаркая погода, но госпитализация спортсмену не понадобилась.

Ельчане забили в каждом из таймов: сначала Александр Ролдугин реализовал пенальти. Назначенный за снос своего тезки лидера команды Молодцова. После перерыва в ходе массированной атаки Вадим Окорочков добил мяч в сетку после удара партнера.

«Елец» вернулся на 7-е место в турнирной таблице, без особых задач и перспектив.

Напомним, что выступающий в этом же турнире дубль «Металлурга» в минувшем туре одержал крупную победу над калужским «Космонавтом» - 4:1.

ФК «Елец» - «Спартак» (Россошь) - 2:0 (1:0)

Голы: А.А.Ролдугин, 39 (1:0 с пен.). Окорочков, 64 (2:0).

ФК «Елец»: 1. Баженов (к). 28. А.А.Ролдугин. 4. Хмелевской. 5. В.Болдырев (27. Карпухин, 33). 14. Кривоносов. 7. Чечурин (21. Головкин, 1). 17. Бацевичус (19. Элларян, 66). 9. Ал-р Молодцов (22. Лошкарёв, 82). 15. Окорочков. 8. Курышев (3. Неделин, 46). 11. Платоненко (10. В.Сотников, 85).

«Спартак»: 34. Дубровин (к). 22. Карлащук. 15. Яцко. 18. Исайкин. 11. Кунахов. 4. А.Беляев. 7. Плевако (21. Цимбалист, 86). 2. Серпокрылов. 10. Д.Гладких (13. Ляпин, 80). 9. Ляшенко. 12. Кольчугин.

Предупреждения: Кривоносов, 15. Плевако, 38. Судьи В.Жолобов (Волгоград), В.Махрин, Н.Стебаков (оба - Орёл). Инспектор Н.Балибардин (Михайловка).

1 сентября. Елец. Стадион Труд. 250 зрителей.

Положение команд