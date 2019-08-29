Липецкие антимонопольщики завели дело на банк-омофон

Название кредитной организации созвучно с названием крупного банка.

Липецкое УФАС возбудило дело в отношении КПК «Розсельхоз». Антинопольщикам пожаловались на то, что банк вводит в заблуждение потребителей. Ситуация состоит в том, что название «Розсельхоз» звучит также как наименование другого крупного банка - «Россельхозбанк», то есть слова являются омофонами.



- Кредитно-потребительский кооператив использует схожую с АО «Россельхозбанк» эмблему, оформление интернет-сайта в желто-зеленых оттенках, а также фонетическое сходство в части употребления «Рос(з)сельхоз». Совокупность указанных обстоятельств может ввести потребителя в заблуждение и выдало кооперативу предупреждение, - сообщает УФАС по Липецкой области.



Антипонопольщики предлагали КПК «Розсельхоз» прекратить использовать название-омофон на территории Липецкой области, а также отказаться от использования элементов маркетинга, способных создать ложное впечатление о причастности к АО «Россельхозбанк». Но КПК не исполнил предупреждение Липецкого УФАС. Возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.



Фото: prime.md

