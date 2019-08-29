Живущим в Липецкой области орденоносцам СССР и РФ увеличена доплата к пенсиями

Также не забыта молодежь: для талантливых школьников и студентов, а также победителей национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству введены новые премии и увеличены размеры существующих стипендий.

Сегодня на очередной сессии областного Совета парламентарии внесли изменения в Закон «О поощрительных выплатах в сфере образования и науки Липецкой области».



В регионе появятся новые премии для талантливой молодежи и будут увеличены размеры существующих стипендий. Областными премиями будут награждать победителей и призеров национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». Установлены вознаграждения для участников чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Также премии получат их тренеры (эксперты). Размер вознаграждений - от 20 до 100 тысяч рублей (сумма выплат зависит от занятого места и уровня соревнований).



Также изменениями Закона «О поощрительных выплатах в сфере образования и науки Липецкой области» предусмотрено увеличение количество областных премий имени Г.И. Горской с существующих 13 до 60. Эта награда выплачивается победителям различных этапов всероссийской олимпиады школьников. Помимо этого предлагается увеличить стипендии талантливым школьникам, студентам и аспирантам. Эти выплаты не индексировались с 2013 года.



На реализацию Закона в 2019 году потребуется 2 млн рублей.



На сессии областные парламентарии рассмотрели изменения в Закон «О ежемесячной доплате к пенсии отдельным категориям граждан в Липецкой области». Теперь на 10% вырастет размер доплаты к пенсиям липчанам, награжденным двумя или более орденами РФ или СССР, представленных к наградам администрацией Липецкой области. Таких пенсионеров в регионе сейчас более 500 человек. Среди награжденных - заслуженные металлурги, строители, труженики села, многодетные матери, деятели искусств.



Размер новой доплаты составит 2145 рублей за два ордена и 3217 рублей 50 копеек за три и более госнаград.