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Трамп допустил, что Путина пригласят на следующую встречу G8

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Президент США Дональд Трамп заявил, что "вполне вероятно" пригласит своего российского коллегу Владимира Путина на следующую встречу "большой семерки" в качестве гостя, сообщает агентство Блумберг.

В свою очередь, агентство Рейтер сообщает, что, по словам Трампа, лидеры стран G7 обсуждали Россию, однако американский лидер отметил, что не знает, вернется ли Москва в "большую семерку".

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Москва считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.

Группа семи (G7) — объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года, в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы, в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения решили вернуться к формату "семерки", сообщает ria.ru

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