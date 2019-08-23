Эксперты объяснили снижение спроса на планшеты в России

В России снижается популярность планшетов. По статистике их продажи в первой половине этого года сократились на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Однако размер экрана это не самое главное достоинство новых гаджетов. К примеру, смартфон гораздо удобнее в использовании и его легче носить с собой. Помимо этого, телефоны быстро дешевеет по мере выпуска новых моделей.



Эксперты также отметили, что планшеты долго время пытались вытеснить с рынка компьютеры и ноутбуки, но практика показала обратное.





По словам экспертов, такие тенденции связаны с тем, что на рынке растет предложение смартфонов с большой диагональю, которые по сути вымещают планшеты, сообщают «Известия» Однако размер экрана это не самое главное достоинство новых гаджетов. К примеру, смартфон гораздо удобнее в использовании и его легче носить с собой. Помимо этого, телефоны быстро дешевеет по мере выпуска новых моделей.Эксперты также отметили, что планшеты долго время пытались вытеснить с рынка компьютеры и ноутбуки, но практика показала обратное.