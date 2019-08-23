Происшествия
сегодня, 09:26
На трассе «Дон» разбились юные мотоциклисты
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 августа в Становлянском районе на трассе «Дон» автомобиль «Митсубиси Галант» под управлением 32-летнего водителя врезался в металлическое барьерное ограждение. В результате ДТП травмы получили водитель иномарки и его 23-летняя пассажирка, они госпитализированы в ГУЗ «Елецкая ГБ № 1».
В Задонском районе на альтернативном участке трассы «Дон» 58-летний водитель «ГАЗа» врезался в стоящий грузовик «МАН» с полуприцепом.
В аварии пострадал водитель «ГАЗа», он госпитализирован в Задонскую МРБ.
В Хлевенском районе на трассе «Дон» опрокинулся мотоцикл «Хонда» 21-летнего парня. В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 17-летний пассажир, доставлялись в ГУЗ «Хлевенская РБ».
За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1420 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1229 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 15 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
В Задонском районе на альтернативном участке трассы «Дон» 58-летний водитель «ГАЗа» врезался в стоящий грузовик «МАН» с полуприцепом.
В аварии пострадал водитель «ГАЗа», он госпитализирован в Задонскую МРБ.
В Хлевенском районе на трассе «Дон» опрокинулся мотоцикл «Хонда» 21-летнего парня. В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 17-летний пассажир, доставлялись в ГУЗ «Хлевенская РБ».
За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1420 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1229 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 15 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.