На трассе «Дон» разбились юные мотоциклисты

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 августа в Становлянском районе на трассе «Дон» автомобиль «Митсубиси Галант» под управлением 32-летнего водителя врезался в металлическое барьерное ограждение. В результате ДТП травмы получили водитель иномарки и его 23-летняя пассажирка, они госпитализированы в ГУЗ «Елецкая ГБ № 1».



В Задонском районе на альтернативном участке трассы «Дон» 58-летний водитель «ГАЗа» врезался в стоящий грузовик «МАН» с полуприцепом.



В аварии пострадал водитель «ГАЗа», он госпитализирован в Задонскую МРБ.



В Хлевенском районе на трассе «Дон» опрокинулся мотоцикл «Хонда» 21-летнего парня. В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 17-летний пассажир, доставлялись в ГУЗ «Хлевенская РБ».



За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1420 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1229 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 15 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.







