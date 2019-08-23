Происшествия

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На трассе «Дон» разбились юные мотоциклисты

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#Авария #ДТП
На трассе «Дон» разбились юные мотоциклисты

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 августа в Становлянском районе на трассе «Дон» автомобиль «Митсубиси Галант» под управлением 32-летнего водителя врезался в металлическое барьерное ограждение. В результате ДТП травмы получили водитель иномарки и его 23-летняя пассажирка, они госпитализированы в ГУЗ «Елецкая ГБ № 1». 

В Задонском районе на альтернативном участке трассы «Дон» 58-летний водитель «ГАЗа» врезался в стоящий грузовик «МАН» с  полуприцепом.   

В аварии пострадал водитель «ГАЗа», он госпитализирован в Задонскую МРБ.

В Хлевенском районе на трассе «Дон» опрокинулся мотоцикл «Хонда» 21-летнего парня. В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 17-летний пассажир, доставлялись в  ГУЗ «Хлевенская РБ».

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области  выявлено 1420 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1229 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 15 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      



1842
#Авария #ДТП

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