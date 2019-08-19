Общество

сегодня, 13:36

Дезориентированный дедушка оказался в Ельце с женой - тоже дезориентированной

5 1659
#поиск
Дезориентированный дедушка оказался в Ельце с женой - тоже дезориентированной

История с обнаруженным в Ельце дедушкой, который не понимал где он находится и куда ему нужно, приняла неожиданный оборот. 

На прошлой неделе в социальных сетях распространилась ориентировка на дедушку обнаруженного в Ельце. Дедуля был полностью дезориентирован. Поисковики пытались найти его родственников. Но история приняла неожиданный поворот, о котором поведала активистка сообщества "Лиза Алерт Липецкая область":  "12 августа 2019 года в новостных лентах появилась информация, о том, что на одной из улиц г. Ельца находится дезориентированный дедушка. Ему вызвали скорую помощь и увезли в больницу. 

В 2 часа ночи следующего дня на горячую линию отряда поступил звонок от прохожего, который пояснил, что нашел дезориентированного дедушку в поселке известкового завода. Как рассказал прохожий, информацию о данном дедушке он видел в соцсетях. На месте уже находилась бригада скорой помощи, и фельдшер по телефону сказал, что дедушку уже привозили в больницу и он оттуда ушел. Дедушку доставили в ГБ№2 г. Ельца. Утром с больницей связался наш инфорг Кристина, и персонал пояснил, что дедушка не понимает, зачем его снова отвезли и почему его удерживают, и внятно ответить на вопросы, где он живет и почему бродит один, не может, он хочет уйти, медперсонал всеми силами его держит. Но удерживать его они и не вправе и не в силах. Крис просит, чтобы я поехала и побыла с дедушкой, пока будем искать его родственников, есть контакты сотрудника ГБ № 2 , звоню, прошу медперсонал продержать его до моего приезда, понимаю, что мне придется провести с дедушкой на улице возможно и целый день. Одна я просто не справлюсь. Звоню следователю, с которым у нас паралельно идет уже совместный поиск, объясняю ситуацию, он соглашается мне помочь и через полчаса уже будет в больнице.

Далее события разворачивались так, что я даже представить себе не могла такой поворот. Приезжаю в ГБ № 2, там меня уже ждут следователь Дмитрий, медперсонал и наш найденыш. Узнаем, откуда он ушел и что в городе есть родственник - супруга. Ушел дедушка из клиники Шаталова, мчим со следователем и найденышем туда. Узнаем от персонала клиники место прописки дедушки - это Орловская область. Дедушку в клинике узнают те, кто проживал с ними в гостинице, подходят ко мне с вопросом, кто я ему. Я объясняю, что мы ищем его супругу, что он потерялся и нам говорят, что она поехала домой, так как подумала, что он уже там. Но поехала ли?!

Возможно и такое, что она ходит по городу и ищет его. И вот уже два поиска в одном! Решаем проверить для начала автостанцию. Усаживаем нашего найденыша в машину и мчим на автостанцию в надежде, что бабушка сидит там. Но ее нет. Дмитрий на автостанции узнает, на какой автобус села бабушка и оказывается, что бабушка села на автобус, который едет в Тулу!

Мы в недоумении. Как так? Проживает в Орловской области, а уехала в Тулу?! Узнаем контактные данные водителя автобуса. Звоним!

Дмитрий просит водителя пригласить к телефону бабушку, называет ее ФИО, такая в автобусе есть, берет трубку. Объясняем ей, что у нас ее супруг и задаем ей вполне логичный вопрос -зачем она направляется в Тулу?

Ответ нас ошеломил: она не знает, она дезориентирована и направляется в область, которую совсем не знает, просто в никуда. Просим водителя автобуса по прибытию пересадить бабушку на автобус который поедет из Тулы в Елец.Теперь думаем, что делать с дедушкой. Крис уже с инфоргом Орла договаривается о его транспортировке, приедет сотрудник полиции из Орла.

Еду домой, теперь остается только ждать. Дмитрий забирает дедушку к себе в дежурную часть. И вот в 17-00 дедушка уезжает с сотрудником полиции. Остается встретить бабушку и доставить ее в Орловскую область, там ее встретит соотрядник из "Лиза Алерт" Орловской области Алексей Савков.

Отзываются наши ребята, Александр Андреев и Михаил Кузнецов. Вместе с Дмитрием они встречают бабушку на автовокзале, усаживают ее в машину и везут к дому. Семья воссоединилась. Все дома!

Хотим поблагодарить полицию Ельца в лице оперуполномоченного Шувалова Дмитрия Викторовича. Без вашей помощи в этом двойном поиске нам было бы сложно!"


img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
5 1659
#поиск

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Да ,,,

8 минут назад
"""Дезориентированный дедушка оказался в Ельце с женой - тоже дезориентированной""" На Путина В.В. похож чем то не пойму.
ответить

111

43 минуты назад
Столкнулся с такой проблемой. Молодцы ВСЕ кто не равнодушный.СПАСИБО
ответить

Танкер

47 минут назад
На таких людях мир держится. Спасибо им.
ответить

ЧИТАТЕЛЬ

сегодня, 14:04
СПАСИБО ВСЕМ РЕБЯТАМ!
ответить

Липчанка

сегодня, 13:53
Ребята, какие же вы молодцы! Спасибо вам за ваши отзывчивость и неравнодушие!)
ответить

Еще в рубрике

В домах частного сектора на улице Арктической несколько дней не будет света
#отключение
В домах частного сектора на улице Арктической несколько дней не будет света

52 минуты назад

Общество
По Липецку разгуливает аист
#птица #аист
2
По Липецку разгуливает аист

56 минут назад

Общество
Игорь Артамонов предложил выплачивать миллион рублей врачам дефицитных специальностей
#здравоохранение
15
Игорь Артамонов предложил выплачивать миллион рублей врачам дефицитных специальностей

сегодня, 13:25

Общество
Реконструкция Нижнего парка вылилась в финансовый скандал
#Нижний парк
166
Реконструкция Нижнего парка вылилась в финансовый скандал

сегодня, 11:35

Общество
Липецк город не тихий, но и не шумный
#рейтинг
4
Липецк город не тихий, но и не шумный

сегодня, 11:17

Общество
В Липецке пройдет выставка плакатов «Пьянству – бой!»
#выставка
21
В Липецке пройдет выставка плакатов «Пьянству – бой!»

сегодня, 10:49

Общество