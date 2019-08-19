Дезориентированный дедушка оказался в Ельце с женой - тоже дезориентированной

История с обнаруженным в Ельце дедушкой, который не понимал где он находится и куда ему нужно, приняла неожиданный оборот.





В 2 часа ночи следующего дня на горячую линию отряда поступил звонок от прохожего, который пояснил, что нашел дезориентированного дедушку в поселке известкового завода. Как рассказал прохожий, информацию о данном дедушке он видел в соцсетях. На месте уже находилась бригада скорой помощи, и фельдшер по телефону сказал, что дедушку уже привозили в больницу и он оттуда ушел. Дедушку доставили в ГБ№2 г. Ельца. Утром с больницей связался наш инфорг Кристина, и персонал пояснил, что дедушка не понимает, зачем его снова отвезли и почему его удерживают, и внятно ответить на вопросы, где он живет и почему бродит один, не может, он хочет уйти, медперсонал всеми силами его держит. Но удерживать его они и не вправе и не в силах. Крис просит, чтобы я поехала и побыла с дедушкой, пока будем искать его родственников, есть контакты сотрудника ГБ № 2 , звоню, прошу медперсонал продержать его до моего приезда, понимаю, что мне придется провести с дедушкой на улице возможно и целый день. Одна я просто не справлюсь. Звоню следователю, с которым у нас паралельно идет уже совместный поиск, объясняю ситуацию, он соглашается мне помочь и через полчаса уже будет в больнице.



Далее события разворачивались так, что я даже представить себе не могла такой поворот. Приезжаю в ГБ № 2, там меня уже ждут следователь Дмитрий, медперсонал и наш найденыш. Узнаем, откуда он ушел и что в городе есть родственник - супруга. Ушел дедушка из клиники Шаталова, мчим со следователем и найденышем туда. Узнаем от персонала клиники место прописки дедушки - это Орловская область. Дедушку в клинике узнают те, кто проживал с ними в гостинице, подходят ко мне с вопросом, кто я ему. Я объясняю, что мы ищем его супругу, что он потерялся и нам говорят, что она поехала домой, так как подумала, что он уже там. Но поехала ли?!



Возможно и такое, что она ходит по городу и ищет его. И вот уже два поиска в одном! Решаем проверить для начала автостанцию. Усаживаем нашего найденыша в машину и мчим на автостанцию в надежде, что бабушка сидит там. Но ее нет. Дмитрий на автостанции узнает, на какой автобус села бабушка и оказывается, что бабушка села на автобус, который едет в Тулу!



Мы в недоумении. Как так? Проживает в Орловской области, а уехала в Тулу?! Узнаем контактные данные водителя автобуса. Звоним!



Дмитрий просит водителя пригласить к телефону бабушку, называет ее ФИО, такая в автобусе есть, берет трубку. Объясняем ей, что у нас ее супруг и задаем ей вполне логичный вопрос -зачем она направляется в Тулу?



Ответ нас ошеломил: она не знает, она дезориентирована и направляется в область, которую совсем не знает, просто в никуда. Просим водителя автобуса по прибытию пересадить бабушку на автобус который поедет из Тулы в Елец.Теперь думаем, что делать с дедушкой. Крис уже с инфоргом Орла договаривается о его транспортировке, приедет сотрудник полиции из Орла.



Еду домой, теперь остается только ждать. Дмитрий забирает дедушку к себе в дежурную часть. И вот в 17-00 дедушка уезжает с сотрудником полиции. Остается встретить бабушку и доставить ее в Орловскую область, там ее встретит соотрядник из "Лиза Алерт" Орловской области Алексей Савков.



Отзываются наши ребята, Александр Андреев и Михаил Кузнецов. Вместе с Дмитрием они встречают бабушку на автовокзале, усаживают ее в машину и везут к дому. Семья воссоединилась. Все дома!



Хотим поблагодарить полицию Ельца в лице оперуполномоченного Шувалова Дмитрия Викторовича. Без вашей помощи в этом двойном поиске нам было бы сложно!"





На прошлой неделе в социальных сетях распространилась ориентировка на дедушку обнаруженного в Ельце. Дедуля был полностью дезориентирован. Поисковики пытались найти его родственников. Но история приняла неожиданный поворот, о котором поведала активистка сообщества "Лиза Алерт Липецкая область": "12 августа 2019 года в новостных лентах появилась информация, о том, что на одной из улиц г. Ельца находится дезориентированный дедушка. Ему вызвали скорую помощь и увезли в больницу.В 2 часа ночи следующего дня на горячую линию отряда поступил звонок от прохожего, который пояснил, что нашел дезориентированного дедушку в поселке известкового завода. Как рассказал прохожий, информацию о данном дедушке он видел в соцсетях. На месте уже находилась бригада скорой помощи, и фельдшер по телефону сказал, что дедушку уже привозили в больницу и он оттуда ушел. Дедушку доставили в ГБ№2 г. Ельца. Утром с больницей связался наш инфорг Кристина, и персонал пояснил, что дедушка не понимает, зачем его снова отвезли и почему его удерживают, и внятно ответить на вопросы, где он живет и почему бродит один, не может, он хочет уйти, медперсонал всеми силами его держит. Но удерживать его они и не вправе и не в силах. Крис просит, чтобы я поехала и побыла с дедушкой, пока будем искать его родственников, есть контакты сотрудника ГБ № 2 , звоню, прошу медперсонал продержать его до моего приезда, понимаю, что мне придется провести с дедушкой на улице возможно и целый день. Одна я просто не справлюсь. Звоню следователю, с которым у нас паралельно идет уже совместный поиск, объясняю ситуацию, он соглашается мне помочь и через полчаса уже будет в больнице.Далее события разворачивались так, что я даже представить себе не могла такой поворот. Приезжаю в ГБ № 2, там меня уже ждут следователь Дмитрий, медперсонал и наш найденыш. Узнаем, откуда он ушел и что в городе есть родственник - супруга. Ушел дедушка из клиники Шаталова, мчим со следователем и найденышем туда. Узнаем от персонала клиники место прописки дедушки - это Орловская область. Дедушку в клинике узнают те, кто проживал с ними в гостинице, подходят ко мне с вопросом, кто я ему. Я объясняю, что мы ищем его супругу, что он потерялся и нам говорят, что она поехала домой, так как подумала, что он уже там. Но поехала ли?!Возможно и такое, что она ходит по городу и ищет его. И вот уже два поиска в одном! Решаем проверить для начала автостанцию. Усаживаем нашего найденыша в машину и мчим на автостанцию в надежде, что бабушка сидит там. Но ее нет. Дмитрий на автостанции узнает, на какой автобус села бабушка и оказывается, что бабушка села на автобус, который едет в Тулу!Мы в недоумении. Как так? Проживает в Орловской области, а уехала в Тулу?! Узнаем контактные данные водителя автобуса. Звоним!Дмитрий просит водителя пригласить к телефону бабушку, называет ее ФИО, такая в автобусе есть, берет трубку. Объясняем ей, что у нас ее супруг и задаем ей вполне логичный вопрос -зачем она направляется в Тулу?Ответ нас ошеломил: она не знает, она дезориентирована и направляется в область, которую совсем не знает, просто в никуда. Просим водителя автобуса по прибытию пересадить бабушку на автобус который поедет из Тулы в Елец.Теперь думаем, что делать с дедушкой. Крис уже с инфоргом Орла договаривается о его транспортировке, приедет сотрудник полиции из Орла.Еду домой, теперь остается только ждать. Дмитрий забирает дедушку к себе в дежурную часть. И вот в 17-00 дедушка уезжает с сотрудником полиции. Остается встретить бабушку и доставить ее в Орловскую область, там ее встретит соотрядник из "Лиза Алерт" Орловской области Алексей Савков.Отзываются наши ребята, Александр Андреев и Михаил Кузнецов. Вместе с Дмитрием они встречают бабушку на автовокзале, усаживают ее в машину и везут к дому. Семья воссоединилась. Все дома!Хотим поблагодарить полицию Ельца в лице оперуполномоченного Шувалова Дмитрия Викторовича. Без вашей помощи в этом двойном поиске нам было бы сложно!"