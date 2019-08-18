В Липецкой области сухо и до +28

19 августа Липецкая область окажется в области повышенного атмосферного давления – погода установится преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем - от 23 до 28 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от +12 до +14 градусов, днем от 24 до 26 градусов тепла.



День 19 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году –4 градуса тепла.

