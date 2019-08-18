На кольце Стаханова-Катукова автомобиль врезался в забор

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Сегодня около половины третьего ночи на кольце Стаханова-Катукова врезался в забор легковой автомобиль. Авария и предшествующая ей гонка по ночной дороге попали на записи камер наблюдения.



Судя по записям камер, гонки устроили два водителя. Один из них смог вписаться в кольцо, а второго остановил забор.



