Происшествия
27 минут назад
На кольце Стаханова-Катукова автомобиль врезался в забор
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Сегодня около половины третьего ночи на кольце Стаханова-Катукова врезался в забор легковой автомобиль. Авария и предшествующая ей гонка по ночной дороге попали на записи камер наблюдения.
Судя по записям камер, гонки устроили два водителя. Один из них смог вписаться в кольцо, а второго остановил забор.
Судя по записям камер, гонки устроили два водителя. Один из них смог вписаться в кольцо, а второго остановил забор.
Это опять
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