Общество

сегодня, 17:04

В Липецке ограничат розничную продажу спиртного

973
#алкоголь
В Липецке ограничат розничную продажу спиртного
17 августа с 11:00 до 13:00 в окрестностях областного центра культуры будет ограничена розничная продажа алкогольных напитков.

В это время на площади перед ДК пройдет митинг организованный обкомом КПРФ.

По российскому законодательству в местах массового скопления граждан во время проведения  публичных мероприятий не допускается розничная продажа  алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания.

973
#алкоголь

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