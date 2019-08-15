В Липецке ограничат розничную продажу спиртного

17 августа с 11:00 до 13:00 в окрестностях областного центра культуры будет ограничена розничная продажа алкогольных напитков.



В это время на площади перед ДК пройдет митинг организованный обкомом КПРФ.



По российскому законодательству в местах массового скопления граждан во время проведения публичных мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания.



