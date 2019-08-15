Общество

44 минуты назад

Доплата к пенсии за достижения и заслуги увеличится на 10 %

2 533
#пенсия
Доплата к пенсии за достижения и заслуги увеличится на 10 %

Сегодня комиссия облсовета рассмотрела изменения в Закон «О ежемесячной доплате к пенсии отдельным категориям граждан в Липецкой области». В связи с 65-летием региона, а также учитывая огромный вклад, получающих такую доплату липчан, в развитие области, предлагается увеличить ее на 10%.  

Сегодня доплату к пенсии за достижения и заслуги получают граждане РФ, которые живут в Липецкой области и награждены двумя и более орденами РФ и (или) СССР, получающие одну пенсию в Пенсионном фонде, представленные к  государственным наградам Липецкой областью. Таких пенсионеров в регионе сейчас более 500 человек. Среди награжденных заслуженные металлурги, строители, труженики села, многодетные матери, деятели искусств и другие. В случае утверждения законопроекта размер доплаты увеличится на 10% и составит – 2145 руб. за два ордена  и 3217,5 рублей за три и более ордена, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.


2 533
#пенсия

Комментарии (2)

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пенс

8 минут назад
Простому работяге не прибавят) только особо приближонным(((
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Ели пукали

31 минуту назад
фио пенсов-корольков, убоженько, тагинюк, путилькин, он же ноздря, и хиреев и иже с ними, так как их стало много, поступила команда их поощрить.,из ими же разворованного бюджета
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