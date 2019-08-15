Доплата к пенсии за достижения и заслуги увеличится на 10 %

Сегодня комиссия облсовета рассмотрела изменения в Закон «О ежемесячной доплате к пенсии отдельным категориям граждан в Липецкой области». В связи с 65-летием региона, а также учитывая огромный вклад, получающих такую доплату липчан, в развитие области, предлагается увеличить ее на 10%.

Сегодня доплату к пенсии за достижения и заслуги получают граждане РФ, которые живут в Липецкой области и награждены двумя и более орденами РФ и (или) СССР, получающие одну пенсию в Пенсионном фонде, представленные к государственным наградам Липецкой областью. Таких пенсионеров в регионе сейчас более 500 человек. Среди награжденных заслуженные металлурги, строители, труженики села, многодетные матери, деятели искусств и другие. В случае утверждения законопроекта размер доплаты увеличится на 10% и составит – 2145 руб. за два ордена и 3217,5 рублей за три и более ордена, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.