Слесаря из Лебедяни с помощью страниц колдунов обманывала мошенница из Волгодонска

За год 41-летний лебедянец перевел мошеннице полтора миллиона рублей.

Летом прошлого года 41-летний слесарь из Лебедяни познакомился чрез социальную сеть с жителем другого города. Новый знакомый пообещал избавить лебедянца от трудных жизненных обстоятельств и решить его проблемы с помощью колдовства. Он утверждал, что на лебедянца наложена порча, и чтобы снять чары нужно провести несколько магических обрядов. За свои услуги «целитель» требовал деньги. Впоследствии житель города Лебедяни на страницах соцсетей познакомился и стал переписываться с девушкой, якобы также обладающей магическим даром. Для того чтобы оплачивать услуги колдуна и колдуньи мужчине пришлось продать свое имущество, взять несколько кредитов. После каждого сеанса, маги утверждали, что обряд нельзя останавливать, это грозит болезнью и смертью близких родственников мужчины. В течение года слесарь перевел на банковские счета колдунов более полутора миллиона рублей. Тревогу забили родственники лебедянца, заметившие, что с ним творится что-то неладное.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена и доставлена в полицию 25-летняя уроженка Костромской области, проживающая в Волгодонске (Ростовская область). По данным следствия, злоумышленница выходила на связь с мужчиной с двух «фейковых» страниц в соцсети, созданных ей от мужского и женского лица. Во время переписки она убеждала потерпевшего в необходимости использовать обряды и заклинания для улучшения жизни последнего, обещая ему удачу и везение в любых делах.



В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкции которой – до 10 лет лишения свободы.



