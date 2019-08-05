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сегодня, 12:10

В липецкой колонии оперативники перехватили квадрокоптер

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#УФСИН #квадрокоптер
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В липецкой колонии оперативники перехватили квадрокоптер

При помощи летающего устройства в колонию пытались доставить мобильные телефоны 

В исправительной колонии №6 УФСИН России по Липецкой области сотрудниками отдела безопасности перехвачен летящий беспилотник – квадрокоптер с подвешенным к нему грузом. 

В ходе осмотра квадрокоптера было обнаружено и изъято 9 сотовых телефонов, прикрепленных к нему. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

В результате бдительного несения службы сотрудниками подразделений УИС за 1 полугодие текущего года предотвращено 18 перебросов запрещенных предметов на охраняемые объекты, 21 гражданин был задержан за передачу либо попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях УИС, запрещенных предметов. В отношении 18 составлены материалы об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ, в отношении 3 – материалы направлены по подследственности для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности. В настоящее время 10 граждан привлечены к административной ответственности и 1 – к уголовной, сообщили в УФСИН России по Липецкой области.
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#УФСИН #квадрокоптер
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Комментарии (6)

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Братва

5 минут назад
Все не перехватят ! Все равно грев доставим .
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МИРОТВОРЕЦ

23 минуты назад
Я лучше резиновой Зины
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Ха -ха

28 минут назад
+ Надо было резиновую Зину ещё прицепить.
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МИРОТВОРЕЦ

50 минут назад
МИРОТВОРЕЦ, Имеют зеки
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МИРОТВОРЕЦ

51 минуту назад
Я тюремная шлюха, и люблю когда меня имеют щеки.
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МИРОТВОРЕЦ

сегодня, 12:32
жизнь Ворам !
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