В липецкой колонии оперативники перехватили квадрокоптер

При помощи летающего устройства в колонию пытались доставить мобильные телефоны

В исправительной колонии №6 УФСИН России по Липецкой области сотрудниками отдела безопасности перехвачен летящий беспилотник – квадрокоптер с подвешенным к нему грузом.



В ходе осмотра квадрокоптера было обнаружено и изъято 9 сотовых телефонов, прикрепленных к нему. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.



В результате бдительного несения службы сотрудниками подразделений УИС за 1 полугодие текущего года предотвращено 18 перебросов запрещенных предметов на охраняемые объекты, 21 гражданин был задержан за передачу либо попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях УИС, запрещенных предметов. В отношении 18 составлены материалы об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ, в отношении 3 – материалы направлены по подследственности для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности. В настоящее время 10 граждан привлечены к административной ответственности и 1 – к уголовной, сообщили в УФСИН России по Липецкой области.

