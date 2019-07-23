Происшествия

сегодня, 14:16

В Липецкой области за сутки сгорели две машины

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#пожар
В Липецкой области за сутки сгорели две машины

В Краснинском районе сгорела старая «Волга», а в Лебедяни – «Киа».

За сутки в Липецкой области сгорели две машины.

22 июля около четырех часов дня в деревне Александровка Красинского района загорелся сарай. В нем находился «ГАЗ-21». Автомобиль сгорел полностью.

А сегодня около двух часов ночи в Лебедяни на улице Школьной сгорел автомобиль «Киа». 

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#пожар

Комментарии (1)

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Гыгы

сегодня, 14:24
Обычная новость. Все равно- хорошо! Накупили гробов на колесах
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