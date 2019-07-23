В Липецкой области за сутки сгорели две машины

В Краснинском районе сгорела старая «Волга», а в Лебедяни – «Киа».

За сутки в Липецкой области сгорели две машины.



22 июля около четырех часов дня в деревне Александровка Красинского района загорелся сарай. В нем находился «ГАЗ-21». Автомобиль сгорел полностью.



А сегодня около двух часов ночи в Лебедяни на улице Школьной сгорел автомобиль «Киа».



