Происшествия
сегодня, 14:16
В Липецкой области за сутки сгорели две машины
В Краснинском районе сгорела старая «Волга», а в Лебедяни – «Киа».
За сутки в Липецкой области сгорели две машины.
22 июля около четырех часов дня в деревне Александровка Красинского района загорелся сарай. В нем находился «ГАЗ-21». Автомобиль сгорел полностью.
А сегодня около двух часов ночи в Лебедяни на улице Школьной сгорел автомобиль «Киа».
22 июля около четырех часов дня в деревне Александровка Красинского района загорелся сарай. В нем находился «ГАЗ-21». Автомобиль сгорел полностью.
А сегодня около двух часов ночи в Лебедяни на улице Школьной сгорел автомобиль «Киа».
Гыгы