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37 минут назад

Международный фестиваль уличного кино пройдет в двух райцентрах Липецкой области

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#уличное кино
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Международный фестиваль уличного кино пройдет в двух райцентрах Липецкой области

Кинопоказы пройдут во Льве-Толстом и Чаплыгине

26 июля поселок Лев Толстой и Чаплыгин станут площадками Международного фестиваля уличного кино.

На суд зрителей предстанет фестивальная программа короткометражных фильмов, после просмотра которых зрители должны проголосовать за понравившийся фильм светом фонарика или мобильного телефона. 

Всемирная эстафета уличного кино, или фестиваль уличного кино проводится пятый год. В 2014 году команда молодых ребят из Владивостока решила создать по-настоящему народный кинофестиваль. Минимум закрытых площадок, никаких билетов и статусного жюри. «Публика решает!» – сказали они и проехали 15 российских городов с массовыми уличными показами. Победителя фестиваля зрители определяли светом фонариков.

Посетил фестиваль-путешествие в 2014 году и Липецк.

В 2015 году авторы проекта повторили свой успех, проехав 47 городов от Владивостока до Лиссабона. В фестивале приняли участие более 200 тысяч человек из 12 стран. Проект был высоко оценен Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и побил мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие. На протяжении двух лет проект делался за деньги авторов при поддержке сотен добровольческих групп по всему миру.

В 2016 и 2017 годах в Фестивале уличного кино приняли участие более 300 городов, около пяти тысяч организаторов-добровольцев. Министерство культуры РФ назвало фестиваль «одним из самых успешных некоммерческих проектов страны, нашедшим более миллиона благодарных зрителей в 67 странах мира».

Этим летом очередной фестиваль принимают более 1000 городов и населенных пунктов. Юбилейный тур охватит свыше 700 тысяч зрителей на 2500 площадках и станет самым массовым просмотром кино под открытым небом в мире.
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#уличное кино
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