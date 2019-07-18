Общество
сегодня, 16:37
Возле Комсомольского пруда временно поставили скамейки
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Мэрия откликнулась на жалобу липчан.
Сегодня утром липчане могли заметить, что в зоне отдыха у Комсомольского пруда появились лавочки и скамейки со спинками и поручнями; всего восемь. Они расположены по периметру зоны с памятником «Чебурашка», у памятника к 300-летию Липецка, в районе мостика в сторону Театральной площади и вдоль чаши пруда.
- От липчан поступило много обращений насчет благоустройства общественной зоны у Комсомольского пруда. Было принято решение временно установить там лавочки и скамьи. Их заменят на постоянные как только поставка городской мебели будет разыграна через торги, - рассказали GOROD48 в мэрии Липецка.
Напомним, что благоустройство Комсомольского пруда — давняя головная боль администрации Липецка. Идея сделать площадку у водоема зоной для отдыха и игр была озвучена еще в 2017 году. Весной 2018 года мэрия занялась поиском исполнителей проекта. Но дело практически сразу не пошло. И сами чиновники, и горожане заметили, что благоустройство делается спустя рукава. Например, уже этой зимой начал крошиться бетонный бордюр. К весне липчане заметили другие огрехи: шатающееся спортивное оборудование, наспех смонтированный стол для тенниса, облупленные кривые брустверы, хлипкие уличные фонари.
Администрация Липецка имеет массу претензий к подрядчику, но тот не торопится исправлять ситуацию. Вопрос будут решать через Арбитражный суд. "Пикантности" ситуации придает то, что счета подрядчика арестованы приставами из-за долгов перед банками. Так что доведение зоны отдыха до ума может зависнуть.
- От липчан поступило много обращений насчет благоустройства общественной зоны у Комсомольского пруда. Было принято решение временно установить там лавочки и скамьи. Их заменят на постоянные как только поставка городской мебели будет разыграна через торги, - рассказали GOROD48 в мэрии Липецка.
Напомним, что благоустройство Комсомольского пруда — давняя головная боль администрации Липецка. Идея сделать площадку у водоема зоной для отдыха и игр была озвучена еще в 2017 году. Весной 2018 года мэрия занялась поиском исполнителей проекта. Но дело практически сразу не пошло. И сами чиновники, и горожане заметили, что благоустройство делается спустя рукава. Например, уже этой зимой начал крошиться бетонный бордюр. К весне липчане заметили другие огрехи: шатающееся спортивное оборудование, наспех смонтированный стол для тенниса, облупленные кривые брустверы, хлипкие уличные фонари.
Администрация Липецка имеет массу претензий к подрядчику, но тот не торопится исправлять ситуацию. Вопрос будут решать через Арбитражный суд. "Пикантности" ситуации придает то, что счета подрядчика арестованы приставами из-за долгов перед банками. Так что доведение зоны отдыха до ума может зависнуть.
14 732
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Олень
Сырский
гость
Елена
гость
Вообще !.
пригласите обоих
он ?
Сырский