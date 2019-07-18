Общество

сегодня, 16:37

Возле Комсомольского пруда временно поставили скамейки

14 732
#благоустройство
Возле Комсомольского пруда временно поставили скамейки

Мэрия откликнулась на жалобу липчан.

Сегодня утром липчане могли заметить, что в зоне отдыха у Комсомольского пруда появились лавочки и скамейки со спинками и поручнями; всего восемь. Они расположены по периметру зоны с памятником «Чебурашка», у памятника к 300-летию Липецка, в районе мостика в сторону Театральной площади и вдоль чаши пруда.

yAiGKDTNV2Q.jpg

- От липчан поступило много обращений насчет благоустройства общественной зоны у Комсомольского пруда. Было принято решение временно установить там лавочки и скамьи. Их заменят на постоянные как только поставка городской мебели будет разыграна через торги, - рассказали GOROD48 в мэрии Липецка.

a62NjIfLE8I.jpg

Напомним, что благоустройство Комсомольского пруда — давняя головная боль администрации Липецка. Идея сделать площадку у водоема зоной для отдыха и игр была озвучена еще в 2017 году. Весной 2018 года мэрия занялась поиском исполнителей проекта. Но дело практически сразу не пошло. И сами чиновники, и горожане заметили, что благоустройство делается спустя рукава. Например, уже этой зимой начал крошиться бетонный бордюр. К весне липчане заметили другие огрехи: шатающееся спортивное оборудование, наспех смонтированный стол для тенниса, облупленные кривые брустверы, хлипкие уличные фонари.

Администрация Липецка имеет массу претензий к подрядчику, но тот не торопится исправлять ситуацию. Вопрос будут решать через Арбитражный суд. "Пикантности" ситуации придает то, что счета подрядчика арестованы приставами из-за долгов перед банками. Так что доведение зоны отдыха до ума может зависнуть.
14 732
#благоустройство

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

:

8 минут назад
А эти откуда притащили? А куда потом утащат? К кому на дачу?
ответить

Олень

27 минут назад
посидели чуть-чуть и хватит
ответить

Сырский

сегодня, 16:56
О транспортной доступности крайних автобусов на Сырский. - Автобус 24а - время прохождения ост ул Терешковой 00:05,Обл Больница 00:17, 27 микр 00:24. -Автобус 28: Пл Кольцевая 00:31,27 микр 00:38. Приятных поездок с актуальным расписание любого городского автобуса от конечных пунктов вы можете ознакомиться здесь http://www.lt-systems.ru/ Приятных поездок Быстро, Выгодно, Экономно .
ответить

гость

сегодня, 16:55
Елена всё как вы сказали было в проекте , но деньжата испарились , как и подрядчик ! По слухам его даже никто ни разу не видел ! "Мы его не приглашали, - ответил Михаил Щербаков." Вывод ?
ответить

Елена

сегодня, 16:52
Что значит подрядчик не торопиться.Суды у нас ещё существуют.Ответственность за работу должны нести её исполнители.Временные скамейки, это что? Почему нельзя поставить нормальные, такие как были до всех ремонтов.8 скамеек, это на30-40 человек, а остальным стоять.
ответить

гость

сегодня, 16:52
ИДИОТЫ ПРОПЛАЧЕННЫЕ ! Марго 02.11.2018 13:58 Щербаков для вас старается, умники, вам лишь бы кого нибудь покритиковать, на вас бы посмотреть чего добились)) ответить Оля 02.11.2018 13:45 Была на приёме у Щербакова, грамотный толковый мужик.
ответить

Вообще !.

сегодня, 16:50
Россия - временная страна !, Здесь все временное: временная жизнь ,временные законы , Только вечный президент !.
ответить

пригласите обоих

сегодня, 16:50
А вот этого кто-нибудь , когда -нибудь видел ? Аветисян Вячеслав Владимирович ДИРЕКТОР Доминант, ООО . Мы его не приглашали, - ответил Михаил Щербаков.
ответить

он ?

сегодня, 16:49
- Объем контракта - 78 миллионов рублей. Срок исполнения контракта - ноябрь. Идем пока с отставанием на неделю. Выполнено 40 процентов работ, - отрапортовал первому заместителю главы региона вице-мэр Липецка Михаил Щербаков. И уточнил: «До 1 ноября». Где подрядчик? - поинтересовался у куратора городского благоустройства первый заместитель главы областной администрации. - Мы его не приглашали, - ответил Михаил Щербаков.
ответить

Сырский

сегодня, 16:49
О транспортной доступности крайних автобусов на Сырский. - Автобус 24а - время прохождения ост ул Терешковой 00:05,Обл Больница 00:17, 27 микр 00:24. -Автобус 28: Пл Кольцевая 00:31,27 микр 00:38. Приятных поездок с актуальным расписание любого городского автобуса от конечных пунктов вы можете ознакомиться здесь http://www.lt-systems.ru/ Приятных поездок Быстро, Выгодно, Экономно .
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке появилось культурное граффити
#граффити
3
В Липецке появилось культурное граффити

сегодня, 16:51

Общество
Липчанка пожаловалась в полицию на шум от репетиции авиашоу
#авиашоу
172
Липчанка пожаловалась в полицию на шум от репетиции авиашоу

сегодня, 14:56

Общество
Перекресток улиц Терешковой и Гагарина стал местом дислокации автохамов
#автохам #нарушение ПДД
24
Перекресток улиц Терешковой и Гагарина стал местом дислокации автохамов

сегодня, 14:50

Общество
Из-за ремонта улицы Ильича меняется движение автобусов некоторых маршрутов
#транспорт
1
Из-за ремонта улицы Ильича меняется движение автобусов некоторых маршрутов

сегодня, 14:44

Общество
«Точка зрения»: какие специальности выбирают выпускники?
7
«Точка зрения»: какие специальности выбирают выпускники?

сегодня, 14:37

Общество
«Соколы России» полетели над Липецком
#авиашоу
125
«Соколы России» полетели над Липецком

сегодня, 14:30

Общество