Житель Липецка мухлевал с банкоматами и сбывал фальшивые деньги

Полицейские направили в суд уголовное дело 35-летнего липчанина обвиняемого в краже и сбыте фальшивых денег.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, осенью 2018 года липчанин пять раз путем манипуляций с купюроприемником банкомата, имитировал внесение денег свой счет. Затем направлял в администрацию банка через банкомат претензию о том, что операция по зачислению прошла, а деньги на счет не поступили. Через некоторое время банк делал перечисление на счет обвиняемого. Общий ущерб банка составил 25 тысяч рублей.

Кроме того, в апреле 2018 года обвиняемый купил 10 поддельных купюр достоинством 5000 рублей. Двумя поддельными купюрами он расплатился в магазинах.

В совершении преступлений мужчина признался полностью. Материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены в суд для принятия решения.