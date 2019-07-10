Происшествия

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Житель Липецка мухлевал с банкоматами и сбывал фальшивые деньги

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#мошенничество #фальшивомонетничество
Житель Липецка мухлевал с банкоматами и сбывал фальшивые деньги

Полицейские направили в суд уголовное дело 35-летнего липчанина обвиняемого в краже и сбыте фальшивых денег.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, осенью 2018 года липчанин пять раз путем манипуляций с купюроприемником банкомата, имитировал внесение денег свой счет. Затем направлял в администрацию банка через банкомат претензию о том, что операция по зачислению прошла, а деньги на счет не поступили. Через некоторое время банк делал перечисление на счет обвиняемого. Общий ущерб банка составил 25 тысяч рублей. 

Кроме того, в апреле 2018 года обвиняемый купил 10 поддельных купюр достоинством 5000 рублей. Двумя поддельными купюрами он расплатился в магазинах.

В совершении преступлений мужчина признался полностью. Материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены в суд для принятия решения.


6 1747
#мошенничество #фальшивомонетничество

Комментарии (6)

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10 минут назад
сёрфер, угар )))
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Нона

24 минуты назад
Кому-то реально не зачислят и бегают, пытаются кровные вернуть. а чуваку несколько раз банк возвращал, повезло
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сёрфер

33 минуты назад
балбес за 25к сейчас лет на 6 уедет
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ЯЯЯ

34 минуты назад
Перчаточки натянул. а рожица открыта
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Житель

39 минут назад
Цифровая экономика , однако
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Люблю Город48

сегодня, 15:18
Город48, дайте выйти в магазин! Оторваться не могу от экрана!
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