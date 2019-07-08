Четрехлетняя девочка и трое взрослых пострадали в перевернувшемся «Ауди»

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы 17 человек, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 июля в Ельце на улице Новолипецкой 58-летний водитель скутера, по предварительным данным, нарушил боковой интервал и столкнулся с «ВАЗ-2106» под управлением 19-летнего парня. В результате ДТП скутериста госпитализировали.



В тот же день в Грязинском районе в селе Казинка 60-летний мотоциклист, по предварительным данным, нарушил боковой интервал и столкнулся с движущейся навстречу «Ладой-Калиной» с 53-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали водитель мотоцикла и его 63-летний пассажир. С различными травмами их госпитализировали, пассажир в больнице скончался.



6 июля в Липецке на улице Артемова «Рено» под управлением 39-летнего водителя столкнулся с «Фордом» с 65-летним водителем за рулем. В ДТП пострадал 13-летний пассажир первой иномарки – с травмами его госпитализировали.



В Задонском районе на автодороге Ольшанец – Каменка – примыкание к автодороге М4 «Дон» 35-летний водитель «Ауди» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В ДТП получили травмы сам водитель и две его пассажирки, в том числе 4-летняя девочка. С различными травмами их доставили в больницу.



В тот же день в Задонском районе в три часа ночи на автотрассе Задонск – Донское не имеющий водительского удостоверения 16-летний водитель «Лады-Калины» не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате сам подросток и его 13-летняя пассажирка с травмами госпитализированы.



В селе Пожарово Измалковского района на улице Центральной не имеющий водительского удостоверения 16-летний мотоциклист, по предварительным данным, нарушил боковой интервал и столкнулся с «Ладой-Калиной» с 43-летней женщиной за рулем. Подросток с травмой госпитализирован.



7 июля в Лебедяни на улице Ворошилова 42-летний водитель ВАЗ-2107 столкнулся с «Пежо» под управлением 43-летнего мужчины. В аварии пострадали оба водителя и 30-летний пассажир иномарки. С травмами их доставили в больницу.

