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сегодня, 07:50

Экспериментальный самолет Федора Конюхова по пути в Крым приземлялся в Липецкой области

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#Федор Конюхов
Экспериментальный самолет Федора Конюхова по пути в Крым приземлялся в Липецкой области
6 июля известный российский путешественник Федор Конюхов достиг Крыма на экспериментальном самолете с солнечными батареями. Как пишет газета «Известия», Федор Конюхов и глава Федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский отправились на самолете «Летающая Лаборатория» из Москвы в Евпаторию 5 июля.

Одну из промежуточных посадок самолет «Летающая Лаборатория» совершил 5 июля на аэродроме «Усмань» в Липецкой области.

«На наш аэродром на Летающей Лаборатории прилетел Фёдор Конюхов вместе с президентом Федерации планерного спорта России Сергеем Рябчинским. Быстро позавтракали, дозаправились, пообщались... Пилоты-планеристы спрашивали легендарного путешественника-рекордсмена обо всем важном и интересном...», - сообщается на  странице аэродрома в социальных сетях.

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По данным ТАСС, полет «Летающей Лаборатории» является тестовым в рамках подготовки к воздушной кругосветной экспедиции с использованием энергии солнца. Самолет, на котором осуществлен перелет, создан специально для отработки технологических решений, которые будут применяться при строительстве самолета для кругосветного полета. Он оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Размах крыла аппарата - 25 м при весе самолета всего 900 кг.

Задача полета - провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах - от 56-го градуса (Московская область) до 45-го градуса (Евпатория).

В 2021 году Федор Конюхов планирует совершить одиночный беспосадочный перелет вокруг света на воздушном суде, использующем энергию солнца. 

В истории мировой авиации был всего один успешный перелет вокруг света за счет энергии солнца - швейцарский самолет Solar Impulse 2 совершил кругосветку за 500 дней, сделав 19 остановок. Команда российского проекта "Альбатрос" работает над созданием самолета, способного совершить полет вокруг света без остановок и без подзарядки за семь суток.
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#Федор Конюхов

Комментарии (1)

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Гостья

сегодня, 08:05
Но сильно пожалел об этом и быстро улетел((((((((
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