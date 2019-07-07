Общество
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Экспериментальный самолет Федора Конюхова по пути в Крым приземлялся в Липецкой области
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6 июля известный российский путешественник Федор Конюхов достиг Крыма на экспериментальном самолете с солнечными батареями. Как пишет газета «Известия», Федор Конюхов и глава Федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский отправились на самолете «Летающая Лаборатория» из Москвы в Евпаторию 5 июля.
Одну из промежуточных посадок самолет «Летающая Лаборатория» совершил 5 июля на аэродроме «Усмань» в Липецкой области.
«На наш аэродром на Летающей Лаборатории прилетел Фёдор Конюхов вместе с президентом Федерации планерного спорта России Сергеем Рябчинским. Быстро позавтракали, дозаправились, пообщались... Пилоты-планеристы спрашивали легендарного путешественника-рекордсмена обо всем важном и интересном...», - сообщается на странице аэродрома в социальных сетях.
По данным ТАСС, полет «Летающей Лаборатории» является тестовым в рамках подготовки к воздушной кругосветной экспедиции с использованием энергии солнца. Самолет, на котором осуществлен перелет, создан специально для отработки технологических решений, которые будут применяться при строительстве самолета для кругосветного полета. Он оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Размах крыла аппарата - 25 м при весе самолета всего 900 кг.
Задача полета - провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах - от 56-го градуса (Московская область) до 45-го градуса (Евпатория).
В 2021 году Федор Конюхов планирует совершить одиночный беспосадочный перелет вокруг света на воздушном суде, использующем энергию солнца.
В истории мировой авиации был всего один успешный перелет вокруг света за счет энергии солнца - швейцарский самолет Solar Impulse 2 совершил кругосветку за 500 дней, сделав 19 остановок. Команда российского проекта "Альбатрос" работает над созданием самолета, способного совершить полет вокруг света без остановок и без подзарядки за семь суток.
Одну из промежуточных посадок самолет «Летающая Лаборатория» совершил 5 июля на аэродроме «Усмань» в Липецкой области.
«На наш аэродром на Летающей Лаборатории прилетел Фёдор Конюхов вместе с президентом Федерации планерного спорта России Сергеем Рябчинским. Быстро позавтракали, дозаправились, пообщались... Пилоты-планеристы спрашивали легендарного путешественника-рекордсмена обо всем важном и интересном...», - сообщается на странице аэродрома в социальных сетях.
По данным ТАСС, полет «Летающей Лаборатории» является тестовым в рамках подготовки к воздушной кругосветной экспедиции с использованием энергии солнца. Самолет, на котором осуществлен перелет, создан специально для отработки технологических решений, которые будут применяться при строительстве самолета для кругосветного полета. Он оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Размах крыла аппарата - 25 м при весе самолета всего 900 кг.
Задача полета - провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах - от 56-го градуса (Московская область) до 45-го градуса (Евпатория).
В 2021 году Федор Конюхов планирует совершить одиночный беспосадочный перелет вокруг света на воздушном суде, использующем энергию солнца.
В истории мировой авиации был всего один успешный перелет вокруг света за счет энергии солнца - швейцарский самолет Solar Impulse 2 совершил кругосветку за 500 дней, сделав 19 остановок. Команда российского проекта "Альбатрос" работает над созданием самолета, способного совершить полет вокруг света без остановок и без подзарядки за семь суток.
1 608
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05.07.2019 15:45Общество
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