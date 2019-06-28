Погода в Липецке

сегодня, 16:23

В Липецкой области на 6 градусов холоднее нормы

2 394
#похолодание
В Липецкой области на 6 градусов холоднее нормы

29-30 июня Липецкая область окажется в тылу циклона — в регионе похолодает, атмосферное давление будет интенсивно расти, небольшие дожди пройдут лишь местами. 1 июля неустойчивый характер погоды сохранится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 29-30 июня - 12-14 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже климатической нормы, 1 июля — 15-17 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днем не исключаются грозы. Ветер западный, 7-12 м/сек., местами порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем - от 11 до 16 градусов тепла, при прояснениях — до 21 градуса.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 16 до 18 градусов тепла.

День 29 июня стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 6 градусов тепла.
2 394
#похолодание

Комментарии (2)

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Манеж

23 минуты назад
А чтоже здесь нет сведений о загазованости, радиационной фона? ЧТО ПРИБОРЫ ЗА ШКАЛИВАЮТ? Или приборы не выдерживают? Вот сижу наблюдаю как завод дымит в сторону силикатных озёр. Так же досталось всему новолипецком району.
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люблю жару

37 минут назад
Блин от куда пришел такой холод???!!!!!!!
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