В Липецкой области на 6 градусов холоднее нормы

29-30 июня Липецкая область окажется в тылу циклона — в регионе похолодает, атмосферное давление будет интенсивно расти, небольшие дожди пройдут лишь местами. 1 июля неустойчивый характер погоды сохранится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 29-30 июня - 12-14 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже климатической нормы, 1 июля — 15-17 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днем не исключаются грозы. Ветер западный, 7-12 м/сек., местами порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем - от 11 до 16 градусов тепла, при прояснениях — до 21 градуса.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 16 до 18 градусов тепла.



День 29 июня стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 6 градусов тепла.