В России

49 минут назад

Кондитерские изделия и сыры получат новую маркировку

139
#маркировка товаров

Кондитерские изделия и сыры предлагают включить в список продуктов, которые подлежат маркировке по типу «светофор». 

Об этом «Известиям» рассказали в Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии.

Специалисты пояснили, что цветовая маркировка информирует потребителей о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. В случае существенного превышения нормы продукция получает красную полосу, желтая полоска говорит о среднем уровне критически значимых веществ, зеленая — о низком.

Сейчас такая маркировка используется производителями на добровольной основе, однако, по мнению экспертов, после утверждения ГОСТа может стать обязательной. Сейчас маркировке по типу «светофор» не подлежат продукты с однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик. Также в списке исключений — кондитерские изделия, напитки с подсластителями и сыры, так как в них содержится заведомо большое количество критически значимых веществ.

«У нас нет цели навредить изготовителям, но мы не должны давать поблажки каким-то производителям», — рассказал замглавы ФИЦ Алексей Камбаров.

По его словам, крайне важно, чтобы потребители получали всю необходимую информацию о продукции. Свои предложения специалисты вскоре планируют направить в Роспотребнадзор. 


139
#маркировка товаров

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#туризм #Грузия
В России оценили сроки возобновления авиасообщения с Грузией

37 минут назад

В России
«Лексус» депутата сбил байкера и скрылся с места аварии
#авария #ДТП
2
«Лексус» депутата сбил байкера и скрылся с места аварии

вчера, 14:22

В России
Мужчина грозится зарубить мэра из-за жилья
#угроза #недвижимость
Мужчина грозится зарубить мэра из-за жилья

вчера, 14:11

В России
Пьяный водитель избил автоинспектора
#нападение #ГИБДД #пьяная езда
1
Пьяный водитель избил автоинспектора

вчера, 14:05

В России
У москвички украли волосы на 450 000 рублей
#волосы #разбой
1
У москвички украли волосы на 450 000 рублей

вчера, 13:58

В России
Крым бьет туристов по карману
#отдых #туризм
1
Крым бьет туристов по карману

вчера, 13:48

В России