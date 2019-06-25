Кондитерские изделия и сыры получат новую маркировку

Кондитерские изделия и сыры предлагают включить в список продуктов, которые подлежат маркировке по типу «светофор».

Об этом «Известиям» рассказали в Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии.

Специалисты пояснили, что цветовая маркировка информирует потребителей о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. В случае существенного превышения нормы продукция получает красную полосу, желтая полоска говорит о среднем уровне критически значимых веществ, зеленая — о низком.

Сейчас такая маркировка используется производителями на добровольной основе, однако, по мнению экспертов, после утверждения ГОСТа может стать обязательной. Сейчас маркировке по типу «светофор» не подлежат продукты с однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик. Также в списке исключений — кондитерские изделия, напитки с подсластителями и сыры, так как в них содержится заведомо большое количество критически значимых веществ.

«У нас нет цели навредить изготовителям, но мы не должны давать поблажки каким-то производителям», — рассказал замглавы ФИЦ Алексей Камбаров.

По его словам, крайне важно, чтобы потребители получали всю необходимую информацию о продукции. Свои предложения специалисты вскоре планируют направить в Роспотребнадзор.