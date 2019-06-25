48 минут назад
Мужчина воровал из магазинов детское питание и пельмени
Житель Добровского района признан виновным в грабеже и двух кражах. Их безработный мужчина совершил в Липецке. Приговор преступнику вынес Советский районный суд Липецка. Ранее житель региона был судим за нелегальный оборот наркотиков.
2 марта злоумышленник обокрал магазин на проспекте Победы. Под видом покупателя вор прогулялся между стеллажей и сложил в корзинку детское питание — молочные смеси и напитки на сумму в 3 258 рублей. Злоумышленнику удалось незаметно вынести товары из торгового зала. 4 марта житель Добровского района снова пошел на кражу — теперь в магазин на улице Гагарина. После визита вора с прилавков пропали шоколад, женские и мужские носки, бананы, набор кремов для лица, сливочное масло, сыр, колготки и толстовка. Ущерб от преступления составил 2 680 рублей.
Подсудимый согласился с обвинением. Суд наказал преступника 2 годами ограничения свободы. В течение этого срока ему запрещено выезжать за пределы Добровского района.
Фото: http://vitameal.od.ua
Елена
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