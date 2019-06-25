Происшествия

48 минут назад

Мужчина воровал из магазинов детское питание и пельмени

2 422
#кража #магазин
Мужчина воровал из магазинов детское питание и пельмени

Житель Добровского района признан виновным в грабеже и двух кражах. Их безработный мужчина совершил в Липецке. Приговор преступнику вынес Советский районный суд Липецка. Ранее житель региона был судим за нелегальный оборот наркотиков.

Установлено, что мужчина совершил три преступления. Утром 28 февраля злоумышленник ограбил магазин на улице Семашко. Преступник положил в корзинку для покупателей три пачки пельменей, упаковку сосисок, пакет грецких орехов, хлеб, лаваш и кетчуп. Набрав товаров на 627 рублей, мужчина не собирался их оплачивать. Несмотря на то, что его замысел заметили сотрудники магазина и пытались остановить грабителя, ему удалось скрыться.

2 марта злоумышленник обокрал магазин на проспекте Победы. Под видом покупателя вор прогулялся между стеллажей и сложил в корзинку детское питание — молочные смеси и напитки на сумму в 3 258 рублей. Злоумышленнику удалось незаметно вынести товары из торгового зала. 4 марта житель Добровского района снова пошел на кражу — теперь в магазин на улице Гагарина. После визита вора с прилавков пропали шоколад, женские и мужские носки, бананы, набор кремов для лица, сливочное масло, сыр, колготки и толстовка. Ущерб от преступления составил  2 680 рублей.

Подсудимый согласился с обвинением. Суд наказал преступника 2 годами ограничения свободы. В течение этого срока ему запрещено выезжать за пределы Добровского района.

Фото: http://vitameal.od.ua
2 422
#кража #магазин

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Елена

12 минут назад
Правильно сделал
ответить

Спасибо

41 минуту назад
Путину ,шибко кушать хочется .
ответить

Еще в рубрике

«Хендай» перевернулся после столкновения с «ВАЗом»
#Авария #ДТП
«Хендай» перевернулся после столкновения с «ВАЗом»

56 минут назад

Происшествия
Липчанка купила на рынке золотые украшения и очень удивилась, когда они оказались поддельными
#мошенничество
9
Липчанка купила на рынке золотые украшения и очень удивилась, когда они оказались поддельными

сегодня, 08:57

Происшествия
Липецк на 17 месте в рейтинге агрессивных городов
#соцопрос #агрессия
7
Липецк на 17 месте в рейтинге агрессивных городов

сегодня, 08:31

Происшествия
Обманутую вкладчицу оставили без денег еще раз
#мошенничество
2
Обманутую вкладчицу оставили без денег еще раз

сегодня, 08:29

Происшествия
Липчанина обокрали в Подмосковье
#кража #кошелек
Липчанина обокрали в Подмосковье

сегодня, 08:17

Происшествия
Липчанка обнаружила труп в посадках
#труп
31
Липчанка обнаружила труп в посадках

вчера, 21:35

Происшествия