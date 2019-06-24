Общество

26 минут назад

Липецкая область вошла в число «4-звездочных» регионов

3 294
#туризм
Липецкая область вошла в число «4-звездочных» регионов

Эксперты оценили туристический спрос иностранцев на субъекты России.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», журнал о внутреннем туризме «Отдых в России» и журнал о въездном туризме для иностранной аудитории Tourism & Leisure in Russia провели исследование, посвященное въездному туризму, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности у иностранных туристов. Субъекты России условно разделили на несколько категорий «звездности»: самые популярные, регионы умеренного посещения и те субъекты, которые иностранцев практически не интересуют.

Липецкая область вошла в число «4-звездочных», или «серебряных», регионов. Область заняла 27 место рейтинга. Наш регион - второй по популярности у иностранных туристов в Центральном Черноземье: 20 строчку занимает Воронежская область. Белгородская область попала на 33 место рейтинга, Курская — на 45 строчку, а Тамбовская — на 83 позицию.

Отмечается, что по данным Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO), Россия занимает 16-е место в мире по количеству иностранных туристов и 9-е место в Европе (24,3 млн туристов в 2017 году).
3 294
#туризм

Комментарии (4)

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пан

16 секунд назад
Гребаный регион, с ее чиновниками и тухлым минталитетом, здесь ни когда не будет хорошо людям.
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1

2 минуты назад
В эти сказки кто нибудь верит???
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Гость

3 минуты назад
Сами себе назначаем звездочки - хорошо.
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ну да

17 минут назад
в Пипецке есть музей воды (это надо же было придумать) и бордюры. велком, тока в памперсах, т.к. туалетов нет
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