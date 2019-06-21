Происшествия
43 минуты назад
Тонущих парня и девушку достали из воды спасатели
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У девушки свело ногу, парню стало плохо в воде
20 июня в 16.15 спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах №3 жилой зоны ЛТЗ Липецка спасли молодого человека, которому стало плохо. Благодаря оперативным действиям спасателей мужчина был доставлен на берег и ему была оказана первая помощь.
В 17.03 спасатели вытащили из воды молодую девушку, у которой свело ногу и она начала тонуть, сообщили в управлении государственной противопожарной службы Липецкой области.
В 17.03 спасатели вытащили из воды молодую девушку, у которой свело ногу и она начала тонуть, сообщили в управлении государственной противопожарной службы Липецкой области.
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Манеж
Главное вовремя поделится
Главное вовремя поделится
Злой.
Злой.
некто