Происшествия

43 минуты назад

Тонущих парня и девушку достали из воды спасатели

6 757
#спасение утопающих
Тонущих парня и девушку достали из воды спасатели

У девушки свело ногу, парню стало плохо в воде

20 июня в 16.15 спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах №3 жилой зоны ЛТЗ Липецка спасли молодого человека, которому стало плохо. Благодаря оперативным действиям спасателей мужчина был доставлен на берег и ему была оказана первая помощь.

 В 17.03 спасатели вытащили из воды молодую девушку, у которой свело ногу и она начала тонуть, сообщили в управлении государственной противопожарной службы Липецкой области.
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#спасение утопающих

Комментарии (6)

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Манеж

10 минут назад
Пускай побольше 25 этажек ставят чтоб не одним нам эту картину каждый день смотреть начиная прям с этажа так 12-13 и выше
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Главное вовремя поделится

18 минут назад
А что сейчас там творится?????? Это вообще мрак особенно ККЦ -1, ККЦ -2. Вот и новые технологии, и прибыль сколько там писали?
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Главное вовремя поделится

22 минуты назад
И не какие законы и что год экологии не страшны для Лисина. Главное прибыль и вовремя в Москву отправить откаты а этот беспредел. А что творится по ночам????? Где экологи? А увсей администрации на сборной затемнённые окна на весь этот вид из окон.
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Злой.

28 минут назад
А главное не дают писать коментарии к такого рода новостям
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Злой.

30 минут назад
К слову о технологическом выбросе, гам прям сразу легче стало, а то не дай бог не технологический. Заткнуть каждую трубу на этом грёбаном комбинате. За всю историю комбината выбросов не меньше чем в Чернобыле.
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некто

33 минуты назад
а нлмк опять по утру травит нас. посмотрите район проспекта победы в смоге, а дальше туда вообще считай туман стоит. и даже за 6км оттуда запах чувствуется. будь ты проклят нлмк
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