29-летняя липчанка воровала деньги с помощью банкомата

Полицейские направили в суд уголовное дело 29-летней липчанки обвиняемой в краже денег с банковского счета.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, осенью 2018 года женщина, путем нехитрых манипуляций с купюроприемником банкомата, имитировала внесение денег на свой счет. Затем липчанка направляла в администрацию банка через банкомат претензию о том, что операция по зачислению прошла, а деньги на счет не поступили. Через некоторое время на ее банковскую карту поступали денежные средства. Общий ущерб от ее действий составил 10 тысяч рублей.



В совершении преступления женщина призналась полностью.



