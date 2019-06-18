Происшествия

сегодня, 10:24

29-летняя липчанка воровала деньги с помощью банкомата

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#кража
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29-летняя липчанка воровала деньги с помощью банкомата
Полицейские направили в суд уголовное дело 29-летней липчанки обвиняемой в краже денег с банковского счета.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, осенью 2018 года женщина, путем нехитрых манипуляций с купюроприемником банкомата, имитировала внесение денег на свой счет. Затем липчанка направляла в администрацию банка через банкомат претензию о том, что операция по зачислению прошла, а деньги на счет не поступили. Через некоторое время на ее банковскую карту поступали денежные средства. Общий ущерб от ее действий составил 10 тысяч рублей. 

В совершении преступления женщина призналась полностью. 

7 2221
#кража
2

Комментарии (7)

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Галя

8 минут назад
Брехуны! Прежде чем эти деньги на счёт положить, там касса должна биться, куча проверок по документации и инкассации пройдёт. Вот так прям взяли и положили!
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Инокентий

20 минут назад
за 10к будет надзирателю шары обсасывать лет пять
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весёлый

25 минут назад
Ну как так ,а чип поставят тоже самое будет
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ттт

сегодня, 10:47
а возраст тут каким боком??? если ей было 30 лет это бы что то поменяло???
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Треф

сегодня, 10:45
Надо вернуть сберегательные книжки, и проблема махинаций с карточками и банкоматами решится сама собой.
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Заваркина

сегодня, 10:43
Обоссаться, 10 тысяч рублей. Я скоро на откатах больше иметь буду.
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Че

сегодня, 10:41
За манипуляции?
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