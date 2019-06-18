Происшествия
сегодня, 10:24
29-летняя липчанка воровала деньги с помощью банкомата
Полицейские направили в суд уголовное дело 29-летней липчанки обвиняемой в краже денег с банковского счета.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, осенью 2018 года женщина, путем нехитрых манипуляций с купюроприемником банкомата, имитировала внесение денег на свой счет. Затем липчанка направляла в администрацию банка через банкомат претензию о том, что операция по зачислению прошла, а деньги на счет не поступили. Через некоторое время на ее банковскую карту поступали денежные средства. Общий ущерб от ее действий составил 10 тысяч рублей.
В совершении преступления женщина призналась полностью.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, осенью 2018 года женщина, путем нехитрых манипуляций с купюроприемником банкомата, имитировала внесение денег на свой счет. Затем липчанка направляла в администрацию банка через банкомат претензию о том, что операция по зачислению прошла, а деньги на счет не поступили. Через некоторое время на ее банковскую карту поступали денежные средства. Общий ущерб от ее действий составил 10 тысяч рублей.
В совершении преступления женщина призналась полностью.
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