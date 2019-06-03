Общество

сегодня, 15:08

В Липецке ждут заявок от родителей на комплектование детских садов

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#детский сад
В Липецке ждут заявок от родителей на комплектование детских садов

При личном обращении необходимо предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Департамент образования администрации Липецка продолжает комплектовать детсадовские группы.

Чтобы узнать о наличии мест в детсадах, родителям малышей необходимо обратиться к руководству дошкольного воспитательного учреждения, в очереди в который состоит ребёнок, или к специалистам МФЦ, или в департамента образования на улице Космонавтов, 56. При личном обращении необходимо предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Также получить информацию можно самостоятельно в «Личном кабинете» на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). При получении электронного направления статусы заявлений родителей «Зарегистрировано» и «Желает изменить ДОУ» изменятся на «Направлен в ДОУ». Срок действия направления – 45 дней с момента его выдачи автоматизированной информационной системой. В течение этого времени родители должны обратиться к руководителю ДОУ для заключения договора об образовании. Получить информацию о направлении ребенка в дошкольное образовательное учреждение можно после 5 июня.

На 2019-2020 учебный год будут комплектовать не только действующие дошкольные образовательные учреждения, но и новое ДОУ № 50 в микрорайоне «Елецкий». Доукомплектование детских садов будет производиться еженедельно в течение года.

Сегодня в очереди стоят 8600 малышей, но мест в детсадах - не больше 6 тысяч. Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях испытают липчане, живущие в новых микрорайонах Юго-Запада Липецка, в районе проспекта Победы, на Опытной станции и в Сырском Руднике. В итоге без мест, как ранее писал GOROD48, рискуют остаться более 1500 ребятишек. Родителям детей, не попавших в дошкольные образовательные учреждения, советуют водить малышей в детские сады в других районах города.

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#детский сад

Комментарии (3)

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Mikl

37 минут назад
Ползучая коррупция в детсадах как она была, так и осталась.
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професор

39 минут назад
Отдать два торговых центра и с местами все решено!!!!!
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Citizen

48 минут назад
Наконец-то!В прошлом году нас мирно продинамили,т.к открыли всего одну группу 2-леток и благополучно "заселили" ее 30-ю с лишним льготниками...
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