Развитию Липецкой области препятствуют долги управляющих компаний за электричество

Долги управляющих компаний в полмиллиарда рублей тормозят развитие региона и тянут вниз общий рейтинг органов исполнительной власти

Деньги липчан за электричество в подъездах, поступившие на счета коммунальщиков, не доходят до Липецкой энергосбытовой компании месяцами, а иногда годами. В списке управляющих компаний, которые за последние 2,5 года ни разу не заплатили за киловатт-часы на общедомовые нужды, 42% всех управляющих компаний региона. И они должны почти полмиллиарда рублей. Это в 40 раз больше, чем долги других организаций. И если кто-то думает, что это проблема только поставщика электроэнергии, который недополучает прибыль, или только жильцов, взносами которых коммунальщики распоряжаются по собственному усмотрению, очевидно, ошибается.

Президент России Владимир Путин еще в ноябре 2017 года утвердил 24 показателя для оценки качества работы органов исполнительной власти субъектов страны. В перечень показателей эффективности, кроме всего прочего, включили объем налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, а также доступность и качество услуг ЖКХ. В Минстрое России, комментируя нововведение, подчеркнули: «качество и стабильность подачи жилищно-коммунальных услуг не просто критерий оценки эффективности региональной власти, но и параметр, по которому можно оценивать комфорт проживания в том или ином регионе. Необходимо, чтобы и на региональном уровне совершенствовалась отрасль, а руководители были глубоко погружены в ее задачи». Неплатежи управляющих компаний тормозят развитие Липецкой области и тянут вниз общий рейтинг органов власти.

По официальным данным дефицит средств в областном бюджете в 2019 году превышает 9 млрд рублей. Это почти пятая часть годового бюджета. Если при таком дефиците не будет стопроцентного сбора налогов, то о строительстве дорог, детских садов и школ, а тем более о повышении качества услуг в ЖКХ, можно забыть до лучших времен. В такой ситуации креативное мышление и харизма новых управленцев города и области ситуацию не спасут. Денег просто не хватит...

При таком положении дел управляющие компании позволяют себе годами не расплачиваться за потребленную электроэнергию. Ресурсоснабжающая организация, в данном случае Липецкая энергосбытовая компания, в свою очередь вынуждена создавать резервы по сомнительным долгам, что уменьшает налогооблагаемую базу на налог на прибыль, в результате в регион не поступают деньги. С учетом долгов управляющих компаний только за электроэнергию, бюджет недосчитался 103 млн рублей. Этих денег хватило бы на строительство детского сада на 170 мест, похожего на тот, что совсем недавно построили в микрорайоне «Елецкий» в Липецке. По данным мэрии, общая стоимость проекта детского сада на 350 мест составила 203 млн рублей.

Белгородская область ненамного больше Липецкой, и управляющих компаний, по данным портала МинЖКХ, там почти столько же, а долгов меньше в 30 раз. Всего 16 млн рублей, тогда как в Липецке - 468 миллионов. Воронежская область крупнее Липецкой в два раза и управляющих компаний там в два с половиной раза больше - 589, а долг значительно меньше - 273 млн рублей. Видимо, там платежную дисциплину в рядах коммунальщиков воспитывают более эффективными мерами. Не только штрафами, дисквалификацией на срок до 3 лет и лишением лицензии, но и реальными уголовными сроками.

Так, в Воронеже в суд переданы уголовные дела по руководителям управляющих компаний на сумму 11,5 млн рублей. Один из них «забывал» отправлять коммунальные платежи в течение пяти лет, другой – два года. Коммунальщикам придется отвечать перед законом по статье ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб». Им грозит до пяти лет лишения свободы. В это же время в Липецкой области директоров управляющих компаний, со счетов которых исчезают миллионы, штрафуют на несколько тысяч. Так, с начала года на 25 и 50 тысяч рублей оштрафовали руководителей ЗАО работников "Народное предприятие" "УК "Раненбургская", ООО «Грязинское управление МКД», ООО «Уютный дом Елец» и ООО «УК Гранит».

Список липецких управляющих компаний, у которых есть проблемы с оплатой электричества, находится в открытом доступе, он публикуется на сайте Липецкой энергосбытовой компании. Управляющие компании реагируют спокойно, ведь их никто серьезно не наказывает. За последний год суд более трех десятков раз взыскивал с управляющих компаний долги за электричество. ООО «Уютный дом Елец» проиграло 8 судебных процессов. Эта управляющая компания обслуживает всего 15 многоквартирных домов в микрорайоне Александровский в городе Елец, но при этом смогла накопить более 3 миллионов долгов. ООО «Сырская», ООО «Вентремонт», ООО «УК Спутник», ООО «УК «Новый Альянс», ООО «ГУК 3», ООО «Наш дом», ООО «Грязинское управление МКД» (ранее ООО «Грязинское РСУ по обслуживанию жилфонда») по решению суда обязаны выплатить 2,5 млн рублей.

В последние годы в Липецкой области обанкротились более двух десятков управляющих компаний. Вполне возможно они могли вернуть долги, но не захотели этого делать. Проще было ликвидировать предприятие и образовать новое с «чистой» репутацией и финансовой историей. По сути, одна фирма сменила другую, а деньги жильцов бесследно и безнаказанно исчезли.

Только в прошлом году в Липецкой области обнаружились 25 компаний-двойников. Эти организации, получив лицензию, в течение шести месяцев так и не взяли ни одного дома в управление. Вероятно, эти запасные аэродромы ждали своего часа, чтобы незаметно подменить одну компанию на другую. Инициативу по выявлению клонов управляющих компаний проявила Государственная жилищная инспекция Липецкой области. Однако чтобы сфера жилищно-коммунального хозяйства региона, наконец, перестала быть Бермудским треугольником, в котором исчезают миллионы взносов липчан, в регион начали стабильно поступать налоги, а исполнительная власть не теряла позиций в рейтинге, необходимо не раз от раза устраивать карательные акции, а раз и навсегда научить коммунальщиков работать в рамках действующего законодательства.



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