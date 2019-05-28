Общество
50 минут назад
День пограничника в Липецке собрал сотни «зеленых фуражек
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Среди них врио главы области и прокурор региона.
На площади Героев сегодня в 10.00 начался митинг посвященный Дню пограничника. К мемориальному комплексу у Вечного огня пришли около семисот "зеленых фуражек". Среди них врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и прокурор области Константин Кожевников.
Митинг завершился шествием – колонна пограничников выстроилась за оркестром и идёт по улицам Зегеля, Плеханова и Петровскому спуску до площади Революции.
Затем участников праздника пригласят пройти к пограничному столбу в районе Центрального пляжа, где будет организована концертная программа. Она начнется в 12.00.
Митинг завершился шествием – колонна пограничников выстроилась за оркестром и идёт по улицам Зегеля, Плеханова и Петровскому спуску до площади Революции.
Затем участников праздника пригласят пройти к пограничному столбу в районе Центрального пляжа, где будет организована концертная программа. Она начнется в 12.00.
7 746
Она на пляже
Иван
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нонка
РСДРП
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Крыс спился,