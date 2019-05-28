Общество

50 минут назад

День пограничника в Липецке собрал сотни «зеленых фуражек

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#День пограничника
День пограничника в Липецке собрал сотни «зеленых фуражек

Среди них врио главы области и прокурор региона.

На площади Героев сегодня в 10.00 начался митинг посвященный Дню пограничника. К мемориальному комплексу у Вечного огня пришли около семисот "зеленых фуражек". Среди них врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и прокурор области Константин Кожевников.

Митинг завершился шествием – колонна пограничников выстроилась за оркестром и идёт по улицам Зегеля, Плеханова и Петровскому спуску до площади Революции.



Затем участников праздника пригласят пройти к пограничному столбу в районе Центрального пляжа, где будет организована концертная программа. Она начнется в 12.00. 


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#День пограничника

Комментарии (7)

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Она на пляже

6 минут назад
Иван, его поджидает
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Иван

13 минут назад
Сегодня Игорь А. что-то без Женьки У. Не порядок
ответить

Етить колотить - новость!

13 минут назад
А завтра "Гэ48" будет подводить итоги: сколько за день разбитых по-синьке рож, сколько человек "птицу перепел" поймали... )))
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нонка

17 минут назад
сегодня буду пороться с погранцами на ц пляже потом в июле с мореманами и под занавес с десантурой с праздником мальчишки
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РСДРП

18 минут назад
Надо быть обьективным даже к политическим противникам. Артамонову за 2х годичную службу на заставе-респект и уважуха. Но то что он идёт на выборы от жуликов и воров -позор и проклятие. Погранцов с праздникм!
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маска

22 минуты назад
Событийный туризм- растуды его в качель
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Крыс спился,

36 минут назад
тоже погранец,такая жизнь
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