Происшествия

39 минут назад

На трассе Липецк-Данков перевернулся «Фольксваген»

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#дтп
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На трассе Липецк-Данков перевернулся «Фольксваген»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1824 нарушения правил дорожного движения

24 мая в Ельце в начале восьмого утра на трассе «Дон» 56-летний водитель «Ауди», по предварительным данным, нарушил очередность проезда и столкнулся с «Киа» с 36-летним водителем за рулем. В аварии пострадал 23-летний пассажир первой иномарки – он получил различные травмы и после оказания помощи был отпущен.

25 мая в Лебедянском районе около полудня на автодороге Липецк – Данков 19-летний водитель «Фольксвагена» двигался со скоростью, не обеспечивающей безопасность движения, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии пострадала 44-летняя пассажирка иномарки. С травмами ее доставили в больницу.

Подобное ДТП произошло 26 мая в Добринском районе. На трассе Пушкино – Богородицкое 30-летняя женщина за рулем «Мерседеса» не справилась с управлением, и машина перевернулась в кювет. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

26 мая в Липецке в три часа ночи на улице Терешковой 32-летняя женщина за рулем «Дэу-Нексии» допустила наезд на стоящий «Хендай» под управлением 33-летнего водителя и скрылась с места ДТП.  Пассажирка второй иномарки с травмами госпитализирована. По "горячим следам" автоинспекторы задержали нарушительницу.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1824 нарушения правил дорожного движения.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 22 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 157 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2238 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 66 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Фото: 48.мвд.рф
2 759
#дтп
1

Комментарии (2)

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провидец

23 минуты назад
сказочный *
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женек

28 минут назад
админ ты ошибки видишь?
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