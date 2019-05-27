На трассе Липецк-Данков перевернулся «Фольксваген»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1824 нарушения правил дорожного движения

24 мая в Ельце в начале восьмого утра на трассе «Дон» 56-летний водитель «Ауди», по предварительным данным, нарушил очередность проезда и столкнулся с «Киа» с 36-летним водителем за рулем. В аварии пострадал 23-летний пассажир первой иномарки – он получил различные травмы и после оказания помощи был отпущен.



25 мая в Лебедянском районе около полудня на автодороге Липецк – Данков 19-летний водитель «Фольксвагена» двигался со скоростью, не обеспечивающей безопасность движения, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии пострадала 44-летняя пассажирка иномарки. С травмами ее доставили в больницу.



Подобное ДТП произошло 26 мая в Добринском районе. На трассе Пушкино – Богородицкое 30-летняя женщина за рулем «Мерседеса» не справилась с управлением, и машина перевернулась в кювет. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.



26 мая в Липецке в три часа ночи на улице Терешковой 32-летняя женщина за рулем «Дэу-Нексии» допустила наезд на стоящий «Хендай» под управлением 33-летнего водителя и скрылась с места ДТП. Пассажирка второй иномарки с травмами госпитализирована. По "горячим следам" автоинспекторы задержали нарушительницу.



Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1824 нарушения правил дорожного движения.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 22 водителей.



За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 157 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2238 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 66 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.



Фото: 48.мвд.рф

