Бизнес

48 минут назад

Липецкий хладокомбинат представил свои новинки на Всероссийском Фестивале мороженого в Москве

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#АО «Липецкий хладокомбинат»
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Липецкий хладокомбинат представил свои новинки на Всероссийском Фестивале мороженого в Москве

25 и 26 мая в Москве прошел грандиозный праздник мороженого, собравший под своей крышей 18 крупнейших производителей из разных уголков нашей страны. Мероприятие стало настоящим открытием летнего сезона и большим семейным праздником для жителей столицы и ее гостей. Фестиваль проходит в «Сокольниках» уже 23-й раз подряд, и каждый год собирает рекордное количество участников.

В этом году АО «Липецкий хладокомбинат» впервые принял участие в этом мероприятии, войдя в 4-ку генеральных партнеров, и представил на нем свои новинки.

В первую очередь, это «Варенька». Буквально 3 месяца назад это мороженое было признано лучшим по итогам прошедшей в Москве премии «Здоровое питание». Оно победило в номинации «Выбор потребителей». Кроме того, Липецкий хладокомбинат также стал лучшей компанией-производителем мороженого.

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«Варенька» - совершенно уникальное, полностью натуральное, мороженое, изготовленное в строгом соответствии с нормами ГОСТа. В его составе всего 5 ингредиентов, нет никаких искусственных добавок и консервантов. Помимо традиционных вафельных стаканчиков а празднике были презентованы 120-граммовый рожок-гигант, а также уникальная, не имеющая аналогов, прозрачная банка с закручивающейся железной крышечкой. Еще одним приятным сюрпризом для поклонников «Вареньки» стало расширение линейки вкусов. Так, к традиционным малине и черной смородине добавилась клубника. Стоит ли говорить о том, что такое мороженое обладает не только отменным вкусом, но и содержит массу полезных веществ, его очень любят дети.

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Другой новинкой стал фисташковый пломбир с глазурью из благородного бельгийского шоколада. Полностью натуральная орехово-фисташковая начинка и основа из настоящих сливок по-новому раскрывают вкус мороженого, который не оставит равнодушным даже самого взыскательного потребителя.

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Кроме того, на фестивале было представлено любимое многими, то самое, «Липецкое мороженое», которое на протяжении уже 25 лет пользуется у взрослых и детей большой популярностью.

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В общей сложности, на празднике желающие могли попробовать более 1000 различных сортов мороженого. В этом году производители порадовали покупателей новыми вкусами, видами и формами любимого всеми снежного лакомства. Так, помимо традиционных пломбира и сливочного мороженого, были представлены йогуртное, творожное, веганское и удивительное радужное мороженое (ванильный пломбир в цветах радуги).

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Этот поистине семейный праздник, который прошел на выходных в столице, еще раз показал, ради чего стоит работать всему коллективу хладокомбината. Горящие глаза детей и их радостный смех – вот то, что дарит вдохновение лучшим технологам и позволяет им создавать настоящие шедевры мороженого.

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320
#АО «Липецкий хладокомбинат»
1

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