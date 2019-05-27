Липецкий хладокомбинат представил свои новинки на Всероссийском Фестивале мороженого в Москве

25 и 26 мая в Москве прошел грандиозный праздник мороженого, собравший под своей крышей 18 крупнейших производителей из разных уголков нашей страны. Мероприятие стало настоящим открытием летнего сезона и большим семейным праздником для жителей столицы и ее гостей. Фестиваль проходит в «Сокольниках» уже 23-й раз подряд, и каждый год собирает рекордное количество участников.

В этом году АО «Липецкий хладокомбинат» впервые принял участие в этом мероприятии, войдя в 4-ку генеральных партнеров, и представил на нем свои новинки.

В первую очередь, это «Варенька». Буквально 3 месяца назад это мороженое было признано лучшим по итогам прошедшей в Москве премии «Здоровое питание». Оно победило в номинации «Выбор потребителей». Кроме того, Липецкий хладокомбинат также стал лучшей компанией-производителем мороженого.











«Варенька» - совершенно уникальное, полностью натуральное, мороженое, изготовленное в строгом соответствии с нормами ГОСТа. В его составе всего 5 ингредиентов, нет никаких искусственных добавок и консервантов. Помимо традиционных вафельных стаканчиков а празднике были презентованы 120-граммовый рожок-гигант, а также уникальная, не имеющая аналогов, прозрачная банка с закручивающейся железной крышечкой. Еще одним приятным сюрпризом для поклонников «Вареньки» стало расширение линейки вкусов. Так, к традиционным малине и черной смородине добавилась клубника. Стоит ли говорить о том, что такое мороженое обладает не только отменным вкусом, но и содержит массу полезных веществ, его очень любят дети.







Другой новинкой стал фисташковый пломбир с глазурью из благородного бельгийского шоколада. Полностью натуральная орехово-фисташковая начинка и основа из настоящих сливок по-новому раскрывают вкус мороженого, который не оставит равнодушным даже самого взыскательного потребителя.







Кроме того, на фестивале было представлено любимое многими, то самое, «Липецкое мороженое», которое на протяжении уже 25 лет пользуется у взрослых и детей большой популярностью.







В общей сложности, на празднике желающие могли попробовать более 1000 различных сортов мороженого. В этом году производители порадовали покупателей новыми вкусами, видами и формами любимого всеми снежного лакомства. Так, помимо традиционных пломбира и сливочного мороженого, были представлены йогуртное, творожное, веганское и удивительное радужное мороженое (ванильный пломбир в цветах радуги).







Этот поистине семейный праздник, который прошел на выходных в столице, еще раз показал, ради чего стоит работать всему коллективу хладокомбината. Горящие глаза детей и их радостный смех – вот то, что дарит вдохновение лучшим технологам и позволяет им создавать настоящие шедевры мороженого.



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