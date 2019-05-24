18-летняя липчанка взяла «бронзу» в Кубке России по тхэквондо

Виктория Овчинникова продолжает собирать коллекцию медалей.

Липчанка Виктория Овчинникова завоевала «бронзовую» медаль к Кубке России по тхэквондо, который завершился в Шахтах Ростовской области.

Воспитанница ОК СШОР провела три боя в весовой категории до 57 кг, в двух их которых вышла победительницей. Сначала липчанка взяла верх над соперницей из Челябинской области, затем расправилась с противницей из Подмосковья.

В полуфинале Виктория встретилась с хозяйкой додянга Екатериной Ким из Ростовской области, в прошлом – чемпионкой России. Липчанка вела в счете, но более опытная ростовчанка приберегла больше сил на концовку, за счет которой и одержала победу.

В финале Ким проиграла Анисии Челохсаевой из Владикавказа, коротая и стала обладательницей Кубка. У росточчанки 2-е место, а Овчинникова поделила «бронзу» с москвичкой Елизаветой Башировой.

Любопытно, что если бы Виктория вышла в финал, то бой получился бы особым: всего неделю назад Челохсаева победила ее в полуфинале студенческого чемпионата России, где Овчинникова тоже стала третьей, а североосетинская спортсменка – чемпионкой. Но, увы, до матча-реванша дело не дошло.

Виктории Овчинниковой всего 18 лет. Она чемпионка России по кадетам (2015 г), призер первенства Европы по молодежи (2018). Ее уже привлекают к тренировкам национальной сборной России. Тренирует спортсменку самый титулованный липецкий специалист в тхэквондо Владимир Сдвижков.

Фото topsport48.ru