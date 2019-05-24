Спорт

сегодня, 16:07

18-летняя липчанка взяла «бронзу» в Кубке России по тхэквондо

328
#Тхэквондо #Виктория Овчинникова
2
18-летняя липчанка взяла «бронзу» в Кубке России по тхэквондо

Виктория Овчинникова продолжает собирать коллекцию медалей.

Липчанка Виктория Овчинникова завоевала «бронзовую» медаль к Кубке России по тхэквондо, который завершился в Шахтах Ростовской области.

Воспитанница ОК СШОР провела три боя в весовой категории до 57 кг, в двух их которых вышла победительницей. Сначала липчанка взяла верх над соперницей из Челябинской области, затем расправилась с противницей из Подмосковья.

В полуфинале Виктория встретилась с хозяйкой додянга Екатериной Ким из Ростовской области, в прошлом – чемпионкой России. Липчанка вела в счете, но более опытная ростовчанка приберегла больше сил на концовку, за счет которой и одержала победу.

В финале Ким проиграла Анисии Челохсаевой из Владикавказа, коротая и стала обладательницей Кубка. У росточчанки 2-е место, а Овчинникова поделила «бронзу» с москвичкой Елизаветой Башировой.

Любопытно, что если бы Виктория вышла в финал, то бой получился бы особым: всего неделю назад Челохсаева победила ее в полуфинале студенческого чемпионата России, где Овчинникова тоже стала третьей, а североосетинская спортсменка – чемпионкой. Но, увы, до матча-реванша дело не дошло.

Виктории Овчинниковой всего 18 лет. Она чемпионка России по кадетам (2015 г), призер первенства Европы по молодежи (2018). Ее уже привлекают к тренировкам национальной сборной России. Тренирует спортсменку самый титулованный липецкий специалист в тхэквондо Владимир Сдвижков.

Фото topsport48.ru

328
#Тхэквондо #Виктория Овчинникова
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкий регбист сыграет за сборную России (ФОТО)
#Регби
Липецкий регбист сыграет за сборную России (ФОТО)

13 минут назад

Спорт
Каратисты устроили праздник в Задонске (ФОТО)
#Каратисты #синкекусинкай
1
Каратисты устроили праздник в Задонске (ФОТО)

сегодня, 15:18

Спорт
Девочка соревновалась с мальчиками и выиграла медаль на соревнованиях по рукопашному бою (ФОТО)
#Рукопашный бой
5
Девочка соревновалась с мальчиками и выиграла медаль на соревнованиях по рукопашному бою (ФОТО)

сегодня, 14:42

Спорт
«Металлург» добился отмены дисквалификации для своего капитана
#Футбол #"Металлург" #дисквалификация
«Металлург» добился отмены дисквалификации для своего капитана

сегодня, 14:21

Спорт
Самая сильная женщина Липецкой области поднимает больше собственного веса
15
Самая сильная женщина Липецкой области поднимает больше собственного веса

вчера, 19:55

Спорт
Порядок побил класс: как молодежь «Металлурга» выбила из Кубка «Елец»
#Футбол #"Металлург-М" #ФК "Елец"
1
Порядок побил класс: как молодежь «Металлурга» выбила из Кубка «Елец»

вчера, 19:11

Спорт