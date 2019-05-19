Культура

40 минут назад

Василий Лановой спел с липчанами песню из фильма «Офицеры»

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#Василий Лановой
Василий Лановой спел с липчанами песню из фильма «Офицеры»

В Липецке состоялся творческий вечер народного артиста СССР, Почетного члена Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации Василия Ланового. 

Артист дал моно-спектакль о войне. Его приезд состоялся в рамках общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!», автором и ведущим которой является сам Василий Семёнович Лановой, при поддержке Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России». 

Василий Семенович рассказал об истории этого общественного движения, которое получило начало в мае 2012 года в Томске, а сегодня проходит по всей России, в том числе в Липецке; о своем детстве, которое пришлось на годы войны; о своих фильмах, многие из которых являются классикой советского кино: «Война и мир», «Анна Каренина», «Как закалялась сталь» и другие. Особое место среди них занимает всенародно любимый фильм «Офицеры», вышедший на экраны 48 лет назад и сразу завоевавший народную любовь. Фраза «Есть такая профессия - Родину защищать» до сих пор звучит как девиз для тех мальчишек, которые выбрали судьбу офицера.              

Василий Семенович Лановой тепло и искренне читал стихи о войне, проникновенно пел песни, а вместе со зрителями исполнил песню из фильма «Офицеры».

Во время визита Василий Лановой встретился с руководителем следственного управления СК России по Липецкой области Евгением Шаповаловым. В ходе встречи полковник юстиции поблагодарил Ланового за истинный патриотизм, созданную артистом галерею ярких и харизматичных образов в кинематографе и пожелал доброго здоровья, мира и благополучия. 
На концертную  программу, которая состоялась в «Унионе», приглашены ветераны и участники.

Великой Отечественной войны, а также активисты движения «Бессмертный полк». Главная цель акции - сохранение памяти о доблести и героизме нашего народа в Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание подрастающего поколения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Липецкой области
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#Василий Лановой

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