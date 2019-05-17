Завтра в Липецке до +20

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием гребня арктического антициклона — ожидается комфортная и сухая погода. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 мая в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем составит от 18 до 23 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20 градусов тепла.

День 18 мая стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 3 градуса мороза.