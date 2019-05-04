Общество

21 минуту назад

Энергетики восстановили энергоснабжение всех отключенных из-за грозы районов Липецка

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#гроза #энргоснабжение
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Энергетики восстановили энергоснабжение всех отключенных из-за грозы районов Липецка
Аварийные бригады АО «ЛГЭК» запитали дома района Опытной станции. Ранее свет подали на улицу Фрунзе, Сороходова район «Дикое». Таким образом, в городе ликвидированы последствия аварийных отключений электроэнергии, вызванные грозой.

Напомним, что сегодня в 17.10 из-за грозы произошло аварийное отключение электроэнергии в районе Опытной станции. Кроме того, свет отключили в домах «Карьера», «Дикого» «Ниженки», Левобережной части города, улицах Фрунзе и Скороходова.

Без света оставались около 9000 горожан.
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#гроза #энргоснабжение
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Ниженка

2 минуты назад
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