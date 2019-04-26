Самый популярный спутник для селфи - Поезд Победы

Обзор Instagram.

Сегодня вечером в Липецк прибыл локомотив-музей "Поезд Победы". На железнодорожном вокзале было не протолкнуться от желающих увидеть уникальный объект: ретро-поезд в составе действующего паровоза, четырех вагонов-теплушек, вагона-музея и двух платформ с образцами военной техники периода Великой Отечественной войны, в сопровождении артистов. В соцсетях полно фото и видео с Поездом Победы. Кажется, сегодня именно этот объект - самый популярный спутник для селфи в Липецке.