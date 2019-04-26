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Самый популярный спутник для селфи - Поезд Победы
Обзор Instagram.
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Сегодня в Липецк прибыл #поездпобеды Это настоящий поезд времён Великой Отечественной Войны. Мы были на вокзале всего пару минут. ( Очень много людей). Но это непередаваемые ощущения! Поезд привез вагон - музей и танк Т-34. Все желающие могут сфоткаться. И ещё небольшой концерт, воссоздание тех времен. Вот небольшое видео для вас) Кто встречал поезд? Поделитесь впечатлениями! #поездпобеды #Липецк #МарияСерикова
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