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сегодня, 18:19

Самый популярный спутник для селфи - Поезд Победы

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#соцсети #Поезд Победы #День Победы
Самый популярный спутник для селфи - Поезд Победы

Обзор Instagram.

Сегодня вечером в Липецк прибыл локомотив-музей "Поезд Победы". На железнодорожном вокзале было не протолкнуться от желающих увидеть уникальный объект: ретро-поезд в составе действующего паровоза, четырех вагонов-теплушек, вагона-музея и двух платформ с образцами военной техники периода Великой Отечественной войны, в сопровождении артистов. В соцсетях полно фото и видео с Поездом Победы. Кажется, сегодня именно этот объект - самый популярный спутник для селфи в Липецке.





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Сегодня в Липецк прибыл #поездпобеды Это настоящий поезд времён Великой Отечественной Войны. Мы были на вокзале всего пару минут. ( Очень много людей). Но это непередаваемые ощущения! Поезд привез вагон - музей и танк Т-34. Все желающие могут сфоткаться. И ещё небольшой концерт, воссоздание тех времен. Вот небольшое видео для вас) Кто встречал поезд? Поделитесь впечатлениями! #поездпобеды #Липецк #МарияСерикова

Публикация от Мария Серикова (@masha.serikova)






997
#соцсети #Поезд Победы #День Победы

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