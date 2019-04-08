Происшествия

51 минуту назад

В Ельце предстанет перед судом директор спортшколы за фиктивное трудоустройство и растрату

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#суд
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В Ельце предстанет перед судом директор спортшколы за фиктивное трудоустройство и растрату

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора спортивной школы «Спартак», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение вверенного имущества с использованием своего служебного положения), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, в январе 2017 года обвиняемый, состоя в должности директора МБУ ДОССШОР «Спартак» в Ельце, принял на должность бухгалтера студентку университета, которая  фактически трудовую деятельность не осуществляла, получая высшее образование в соседнем регионе. На основании подписанного обвиняемым приказа о фиктивном приеме на работу, на банковский счет студентки ежемесячно перечислялась заработная плата. Более чем за год мнимой работы бухгалтер получила денежные средства в сумме более 240 тысяч рублей, перечисленных в качестве зарплаты, премии, компенсации за неиспользованный отпуск.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении должностных  преступлений фигурант не признал, выдвинув свою версию произошедшего. Однако его доводы следствие расценило, как попытку уйти от уголовной ответственности, и опровергло собранной доказательственной базой, в основе которой материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области, протоколы следственных действий, иные доказательства.   

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
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#суд
1

Комментарии (1)

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жора

23 минуты назад
студентка честно отрабатывала !!!
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