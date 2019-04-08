51 минуту назад
В Ельце предстанет перед судом директор спортшколы за фиктивное трудоустройство и растрату
Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора спортивной школы «Спартак», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение вверенного имущества с использованием своего служебного положения), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).
В ходе расследования уголовного дела вину в совершении должностных преступлений фигурант не признал, выдвинув свою версию произошедшего. Однако его доводы следствие расценило, как попытку уйти от уголовной ответственности, и опровергло собранной доказательственной базой, в основе которой материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области, протоколы следственных действий, иные доказательства.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
жора