Храм в Липецкой области возвели «под купол» за 2 года

Летом 2017 года митрополит Никон освятил в Усмани закладной камень Никольской церкви

И вот не прошло и двух лет, епископ Усманский Евфимий совершил чин освящения креста и благословил его водружение на центральный купол почти построенной церкви.



Храм площадью более 700 кв.м., станет третьим храмом в Усмани. Он возводится на новом месте в жилых микрорайонах на основе архитектурного проекта храма во имя Святителя Николая Чудотворца, находившегося в центре города и разрушенного после революции, сообщили в Липецкой митрополии.



Фото: mitropolia-lip.ru



