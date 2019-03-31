Общество

сегодня, 20:47

Храм в Липецкой области возвели «под купол» за 2 года

618
#церковь #строительство
Храм в Липецкой области возвели «под купол» за 2 года

Летом 2017 года митрополит Никон освятил в Усмани закладной камень Никольской церкви

И вот не прошло и двух лет, епископ Усманский Евфимий совершил чин освящения креста и благословил его водружение на центральный купол почти построенной церкви.

Храм площадью более 700 кв.м., станет третьим храмом в Усмани. Он возводится  на новом месте в жилых микрорайонах на основе архитектурного проекта храма во имя Святителя Николая Чудотворца, находившегося в центре города и разрушенного после революции, сообщили в Липецкой митрополии.

Фото: mitropolia-lip.ru

img-big-0
img-small-0
618
#церковь #строительство

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Нижнем парке лужи окрасились в белый цвет
#коммунальная авария #нижний парк
13
В Нижнем парке лужи окрасились в белый цвет

сегодня, 19:02

Общество
«Попробовать Быханов сад на вкус»
#Быханов сад #общественные слушания
35
«Попробовать Быханов сад на вкус»

сегодня, 17:20

Общество
В Липецке стало меньше обманутых дольщиков
#обманутые дольщики #Игорь Артамонов
36
В Липецке стало меньше обманутых дольщиков

сегодня, 15:48

Общество
Евгения Уваркина: «Я хочу сделать для города, где живут мои дети, много хорошего»
#Евгения Уваркина #администрация Липецка
Евгения Уваркина: «Я хочу сделать для города, где живут мои дети, много хорошего»

сегодня, 12:32

Общество
Верующие Липецка выступят против Антихриста
#крестный ход
74
Верующие Липецка выступят против Антихриста

сегодня, 11:29

Общество
Весна-2019: как быть модным в новом сезоне
#лайфхак #мода
18
Весна-2019: как быть модным в новом сезоне

сегодня, 09:53

Общество