Общество
40 минут назад
В СУ СК России по Липецкой области можно обратиться через страницу ведомства «ВКонтакте»
В официальной группе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области в социальной сети «ВКонтакте» работает круглосуточная интернет-приемная.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, это дополнительная возможность оперативно обратиться в следственное управление:
- сообщить о совершенном или готовящемся преступлении;
- обратиться по вопросу проведения проверок сообщений о преступлениях и расследования уголовных дел, находящихся в производстве следователей;
- высказать мнение о работе следователей и других сотрудников управления;
- поделиться иной значимой для ведомства информацией.
Обработку сообщений осуществляют уполномоченные сотрудники следственного управления.
Руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов имеет доступ к поступающим сообщениям, а также получает от подчиненных информацию о поступлении сообщений в режиме реального времени.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, это дополнительная возможность оперативно обратиться в следственное управление:
- сообщить о совершенном или готовящемся преступлении;
- обратиться по вопросу проведения проверок сообщений о преступлениях и расследования уголовных дел, находящихся в производстве следователей;
- высказать мнение о работе следователей и других сотрудников управления;
- поделиться иной значимой для ведомства информацией.
Обработку сообщений осуществляют уполномоченные сотрудники следственного управления.
Руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов имеет доступ к поступающим сообщениям, а также получает от подчиненных информацию о поступлении сообщений в режиме реального времени.
wwwwww
ee
Мама