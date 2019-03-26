Общество

40 минут назад

В СУ СК России по Липецкой области можно обратиться через страницу ведомства «ВКонтакте»

3 204
#следственный комитет
В СУ СК России по Липецкой области можно обратиться через страницу ведомства «ВКонтакте»
В официальной группе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области в социальной сети «ВКонтакте» работает круглосуточная интернет-приемная.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, это дополнительная возможность оперативно обратиться в следственное управление:

 - сообщить о совершенном или готовящемся преступлении;

 - обратиться по вопросу проведения проверок сообщений о преступлениях и расследования уголовных дел, находящихся в производстве следователей;

 - высказать мнение о работе следователей и других сотрудников управления;

 - поделиться иной значимой для ведомства информацией.

 Обработку сообщений осуществляют уполномоченные сотрудники следственного управления.

Руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов имеет доступ к поступающим сообщениям, а также получает от подчиненных информацию о поступлении сообщений в режиме реального времени.
3 204
#следственный комитет

Комментарии (3)

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wwwwww

25 минут назад
теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://gg.gg/moiblog
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ee

29 минут назад
это лажа и никому не нужно - простое дублирование сайта. Вот вам пример: предположим, человек стал свидетелем важного преступления, н о лично опасается светиться со своей информацией. А куда ее слать ? Вконтакте ? Это смешно... У службы даже нет ни одного независимого E-mail, на кторый можно прислать материалы,как в США. так что все эт о имитация деятельности и лажа. Лажа
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Мама

32 минуты назад
Жтоттеперь вас в друзья добавлять можно! В контакте! Молодцы! Похвально! Будем дружить!
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