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Заявление Трампа прокомментировали в Кремле
Президент США высказался насчет Голанских высот.
Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости признания Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами может дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, - сказал он. - В любом случае, сама по себе такая идея никоим образом не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, а скорее — наоборот. Пока это [заявление Трампа] только некий призыв, будем надеяться, что призывом это и останется, - цитирует ТАСС представителя Кремля.
Накануне американский президент заявил, что «спустя 52 года настало время для Соединенных Штатов в полной мере признать израильский суверенитет над Голанскими высотами». Он подчеркнул, что Голанские высоты имеют важное стратегическое значение, в том числе с точки зрения безопасности Израиля и всего региона. Сирия и Иран осудили слова президента. Как отметил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, призыв Трампа ставит регион на грань нового кризиса, передает RT.
Израиль в ходе Шестидневной войны 1967 года отбил у Сирии и позже оккупировал Голанские высоты. В 1981 году Тель-Авив в одностороннем порядке аннексировал эти территории.
- Подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, - сказал он. - В любом случае, сама по себе такая идея никоим образом не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, а скорее — наоборот. Пока это [заявление Трампа] только некий призыв, будем надеяться, что призывом это и останется, - цитирует ТАСС представителя Кремля.
Накануне американский президент заявил, что «спустя 52 года настало время для Соединенных Штатов в полной мере признать израильский суверенитет над Голанскими высотами». Он подчеркнул, что Голанские высоты имеют важное стратегическое значение, в том числе с точки зрения безопасности Израиля и всего региона. Сирия и Иран осудили слова президента. Как отметил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, призыв Трампа ставит регион на грань нового кризиса, передает RT.
Израиль в ходе Шестидневной войны 1967 года отбил у Сирии и позже оккупировал Голанские высоты. В 1981 году Тель-Авив в одностороннем порядке аннексировал эти территории.