Экс-депутата Липецкого горсовета будут судить в Воронеже

В Липецке Валерий Клевцов «имеет возможность использовать связи для влияния на ход и результаты судебного разбирательства».

Как сообщает пресс-служба Центрального суда Воронежа, постановлением Верховного суда РФ именно в этот суд передано уголовное дело в отношении четырех подсудимых - Валерия Клевцова, его бывшей жены Любови Клевцовой, а также двух сотрудниц фирмы Любови Клевцовой - для рассмотрения по существу.



Бывшего директора ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» Валерия Клевцова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 204 («коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 204, ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Женщин-подсудимых обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.



В соответствии с законом, бывшего депутата Валерия Клевцова должны были судить в Липецке - по месту совершения инкриминируемых ему преступлений. А именно: в Советском районном суде. Однако 13 декабря 2018 года в Верховный Суд РФ поступило ходатайство заместителя Генерального прокурора РФ об изменении территориальной подсудности уголовного дела в целях обеспечения гарантии объективного правосудия, с указанием на то, что Валерий Клевцов, которому инкриминировано совершение коррупционного преступления с использованием своего служебного положения, являлся депутатом Липецкого городского Совета депутатов и в силу своих должностных обязанностей взаимодействовал с представителями органов власти Липецкой области. Генпрокуратура считает, что Валерий Клевцов имеет возможность использовать указанные связи для влияния на ход и результаты судебного разбирательства.



С учетом данных обстоятельств, принимая во внимание, что условия для отправления объективного и беспристрастного правосудия судом, которому подсудно данное уголовное дело, могут быть поставлены под сомнение, постановлением Верховного Суда РФ от 17 декабря 2018 года территориальная подсудность указанного уголовного дела изменена, дело передано в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.



Под стражей гендиректор ЛИКа находился с июля 2017 года. Его содержали в спецблоке 99/1 СИЗО «Матросская тишина», известном как «Кремлевский централ». Его бывшая жена Любовь Клевцова находилась под стражей с августа 2017 года. В октябре прошлого года наручники с обвиняемых сняли после оглашения судебного постановления об изменении им меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. До завершения предварительного расследования они жили в Москве на съемных квартирах.



Завтра, 17 января, в суде состоится заседание по избранию подсудимым Валерию и Любови Клевцовым меры пресечения на срок рассмотрения уголовного дела.

