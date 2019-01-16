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Экс-депутата Липецкого горсовета будут судить в Воронеже

19 2191
#ЛИК #Валерий Клевцов
Экс-депутата Липецкого горсовета будут судить в Воронеже

В Липецке Валерий Клевцов «имеет возможность использовать связи для влияния на ход и результаты судебного разбирательства».

Как сообщает пресс-служба Центрального суда Воронежа, постановлением Верховного суда РФ именно в этот суд передано уголовное дело в отношении четырех подсудимых - Валерия Клевцова, его бывшей жены Любови Клевцовой, а также двух сотрудниц фирмы Любови Клевцовой - для рассмотрения по существу.

Бывшего директора ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» Валерия Клевцова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 204 («коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 204, ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Женщин-подсудимых обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

В соответствии с законом, бывшего депутата Валерия Клевцова должны были судить в Липецке - по месту совершения инкриминируемых ему преступлений. А именно: в Советском районном суде. Однако 13 декабря 2018 года в Верховный Суд РФ поступило ходатайство заместителя Генерального прокурора РФ об изменении территориальной подсудности уголовного дела в целях обеспечения гарантии объективного правосудия, с указанием на то, что Валерий Клевцов, которому инкриминировано совершение коррупционного преступления с использованием своего служебного положения, являлся депутатом Липецкого городского Совета депутатов и в силу своих должностных обязанностей взаимодействовал с представителями органов власти Липецкой области. Генпрокуратура считает, что Валерий Клевцов имеет возможность использовать указанные связи для влияния на ход и результаты судебного разбирательства.

С учетом данных обстоятельств, принимая во внимание, что условия для отправления объективного и беспристрастного правосудия судом, которому подсудно данное уголовное дело, могут быть поставлены под сомнение, постановлением Верховного Суда РФ от 17 декабря 2018 года территориальная подсудность указанного уголовного дела изменена, дело передано в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.

Под стражей гендиректор ЛИКа находился с июля 2017 года. Его содержали в спецблоке 99/1 СИЗО «Матросская тишина», известном как «Кремлевский централ». Его бывшая жена Любовь Клевцова находилась под стражей с августа 2017 года. В октябре прошлого года наручники с обвиняемых сняли после оглашения судебного постановления об изменении им меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. До завершения предварительного расследования они жили в Москве на съемных квартирах.  

 Завтра, 17 января, в суде состоится заседание по избранию подсудимым Валерию и Любови Клевцовым меры пресечения на срок рассмотрения уголовного дела.
19 2191
#ЛИК #Валерий Клевцов

Комментарии (19)

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123

4 минуты назад
* Питрохина Литрохина
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Нонка

9 минут назад
Какой импозантный мужчина к тому ж дипутат и вот ,хрясь -клип!
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Правильно

21 минуту назад
WWWWWWW, лучше занятая своей фигурой !
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WWWWWWW

22 минуты назад
Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres
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Гость

26 минут назад
Постановил: освободить за отсутствием состава преступления или отсидели свой уголовный срок наказания.
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Ну

28 минут назад
Липчанин, Про Козина не забыть. Всех собрали ,Козин остался
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Инна

30 минут назад
Я просто люблю деньги и всегда завидую всем
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Инна

36 минут назад
Галина, жаба ведёт в приисподню и она тебя задушит
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Галина

39 минут назад
Местный, Я Вас умоляю!!! Лучше вспомните как пренебрежительно относился Клевцов и вся его семья к народу. Сидел на шее народа у воровал у народа, но не для народа, а для себя хорошего. Вор должен сидеть в тюрьме, и хорошо,что судить эту шайку будут в Воронеже, а не в Липецке... но не исключаю такого, что и в Воронеже найдутся "жалеющие" эту шайку. В России все больше судят к реальному сроку "мелюзгу", а крупные рыбешки все чаще выплывают с условными сроками, а то и вообще прекращаются дела в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.
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суд

41 минуту назад
только под домашний арест на 2000 кв. м
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