Общество

16 минут назад

В работу муниципального маршрута №9 вносятся изменения

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#транспорт
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В работу муниципального маршрута №9 вносятся изменения

Департамент транспорта информирует липчан о том, что с 16 января вносятся изменения в работу муниципального маршрута № 9. 

В целях повышения качества транспортного обслуживания жителей города автобусы будут следовать по схеме, утвержденной на время ремонта Петровского моста, а именно: в прямом направлении «… - пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК», в обратном – «ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – ост. «Петровский рынок» - ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршруту».

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановок размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru и МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.

2 208
#транспорт
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Комментарии (2)

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2 минуты назад
почему у нас в городе такое не равномерное распределение автобусов на маршруте №27 и №28 если №27 и №27а куча то №28 и №28а ходят плохо а в выходные крайне плохо ведь с Юго -Западных микр на НЛМК люди могли бы ехать и на №28 считаю их должно быть по 50 % половина на №27 и №27а и в такой же доле №28 и №28а
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кокс

7 минут назад
логично люди уже привыкли к такой схеме движения 9-ки.
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