Общество
16 минут назад
В работу муниципального маршрута №9 вносятся изменения
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Департамент транспорта информирует липчан о том, что с 16 января вносятся изменения в работу муниципального маршрута № 9.
В целях повышения качества транспортного обслуживания жителей города автобусы будут следовать по схеме, утвержденной на время ремонта Петровского моста, а именно: в прямом направлении «… - пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК», в обратном – «ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – ост. «Петровский рынок» - ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршруту».
Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановок размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru и МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.
Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановок размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru и МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.
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