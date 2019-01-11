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Липецкая вечЁрка: отставка мэра, снежный коллапс и нелегальное плавание

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: отставка мэра, снежный коллапс и нелегальное плавание

Предлагаем вам обзор самых обсуждаемых у читателей GOROD48 липецких новостей в пятницу, 11 января.

«Нам такой кадр не дорог и не нужен». Новость с этим заголовком сообщает об отставке мэра Усмани Алексея Бокарева. У мужчины, достаточно долго обитавшего в эшелонах власти, оказался «липовый» диплом. Свое мнение по этой ситуации липчане высказали более шести десятков раз.

Не менее активно липчане делятся эмоциями насчет работы дорожников. Утром Грязинская трасса встала в пробке у моста на Новую Жизнь. С одной стороны случилось ДТП, с другой — грузовики не могли заехать на путепровод. В том числе и из-за снега.

Кстати, его по данным синоптиков выпало аж 10 сантиметров. И липецкие коммунальщики бросились в бой. «Уже в ночь силами муниципального предприятия "Управление благоустройства" все городские магистрали, по которым ходит общественный транспорт, были прометены и посыпаны пескосоляной смесью. На вывозе снега с улиц города работали 4 бригады и 92 единицы техники», сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Алексей Бахтин.

А сегодня утром липчане бурно обсуждали историю с нашим земляком, занявшимся бизнесом на берегах Средиземного моря. Липчанин и его товарищ из Воркуты на паруснике переправляли курдов-нелегалов в Италию.
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#обзор #события #вечЁрка
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Комментарии (1)

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Максим

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