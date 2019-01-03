Происшествия

51 минуту назад

Ельчанка попалась на крупной краже

1 472
#кража
Ельчанка попалась на крупной краже

Кражу жительница Ельца совершила на рынке в Воронеже

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативно-сыскного отдела УМВД России по Воронежу по подозрению в совершении карманной кражи задержали ранее судимую за имущественные преступления 38-летнюю женщину.

Установлено, что в ноябре прошлого года злоумышленница совершила преступление на территории продовольственного рынка, расположенного на улице Чебышева. Из дамской сумки она похитила кошелек, в котором находилось 19 000 рублей. Потерпевшая не сразу заметила пропажу. Была проделана кропотливая работа по установлению и задержанию подозреваемой в совершении данного преступления.

В отделе полиции задержанная дала признательные показания и пояснила, что приезжала в областной центр для совершения преступления из  Ельца, затем там же и скрывалась от правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время подозреваемая находится под стражей.

1 472
#кража

Комментарии (1)

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28 минут назад
Через 2 месяца поймали за кражу из сумки? А Ленина, случайно не она убила?
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