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Липчане встретили Новый год при -10,8

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#погода
Липчане встретили Новый год при -10,8

Температура в новогоднюю ночь в Липецке оказалась чуть ниже климатической нормы – всего на -1,3 градуса.

Как сообщили в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, новогодняя ночь в Липецке была чуть холоднее нормы: на 1,3 градуса, средняя температура составила -10,8 градусов. Однако это не сказалось на комфорте для гуляющих – ветер южного направления был слабым, всего 6 м/сек. Осадков практически не было, временами красоты добавлял слабый инверсионный снежок.

Сегодня в течение дня погода останется подходящей для прогулок. Южный ветер не превысит 5-10 м/сек, а температура составит от 7 до 9 градусов мороза. Завтра станет теплее нормы, днем в Липецке ожидается от 2 до 4 градусов мороза, однако к ночи усилится ветер до 10-14 м/сек. А 3 января в регион должен прийти циклон, который принесет с собой снег.

342
#погода

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