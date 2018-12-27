Общество
сегодня, 10:42
Липчане веселятся на корпоративах
1 3017
Обзор соцсетей.
У липчан наступила пора новогодних корпоративов. Дружные веселые коллективы празднуют в кафе и ресторанах. Представителей компаний развлекают музыканты в образах новогодних волшебников, танцующие помощницы Санты и огромные символы праздника. Корпоративы липчан — в обзоре соцсетей.
1 3017
Комментарии (1)
indezit
35 минут назад
Рубрика 'курам на смех'. Не пойму, зачем 95% работяг знать, как проводит время остальные 5%?ответить
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