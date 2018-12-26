Движение через переезд на улице Орловской будет ограничено

Переезд отремонтируют

Как сообщает департамент дорожного хозяйства и благоустройства, 27 декабря с 900 до 1600 на железнодорожном переезде по ул. Орловской будут проводиться ремонтные работы. Движение транспорта в это время будет ограничено.

В департаменте приносят извинения за доставленные неудобства. Автомобилистов просят заранее выбирать альтернативные пути объезда, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

Фото: bigvorona.ru

