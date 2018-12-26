Общество

54 минуты назад

Движение через переезд на улице Орловской будет ограничено

1 587
#ремонт #переезд
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Движение через переезд на улице Орловской будет ограничено

Переезд отремонтируют

Как сообщает департамент дорожного хозяйства и благоустройства, 27 декабря с 900 до 1600 на железнодорожном переезде по ул. Орловской будут проводиться ремонтные работы. Движение транспорта в это время будет ограничено.

В департаменте приносят извинения за доставленные неудобства. Автомобилистов просят заранее выбирать альтернативные пути объезда, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

Фото: bigvorona.ru

1 587
#ремонт #переезд
1

Комментарии (1)

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Гаврик

18 минут назад
Да этот переезд уже ремонтировали , где то с месяц назад снегу ещё не было. Виадук надо строить с ул Шкатова и через ж/д пути . 21 век на дворе ,а мы всё шлагбаумы открываем и закрываем
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