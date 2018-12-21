В Добринском и Чаплыгинском районе подвели итоги сельскохозяйственного года

Оба района показали высокие результаты 2018-го урожайного года.

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Один из самых крупных аграрных районов в регионе - Добринский - в этом году дал 10% всего липецкого урожая зерна 25% - сахарной свеклы. На торжественном открытии празднования дня сельскохозяйственного работника глава Добринского района Сергей Москворецкий заявил, что развитие сельского хозяйства в России – это залог продовольственной безопасности страны. Перед аграриями поставлена задача максимально обеспечить импортозамещение продуктов сельского хозяйства. Добринцы с поставленной задачей успешно справляются.





Не отстают и чаплыгинцы. В этом году они лучшие в области по объему собранного зерна. Успешно завершили год и частные небольшие хозяйства. Кооперативное движение Чаплыгинского района - его визитная карточка. Район - пример территории, где хорошо развит мелкий бизнес: овощи, фрукты, сыры, молочная продукция, - все это здесь с успехом производится и продается. Предприниматели имеют возможность сдавать по хорошей цене свою продукцию кооперативам.

За свой труд работники села в честь праздника получали слова благодарности и награды – от районных и областных администраций, а также от министерства сельского хозяйства.



